أمن القليوبية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى البلطجة بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى أعمال البلطجة والتشاجر وحيازة أسلحة نارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أكدتها التحريات مفادها قيام كل من :- محمود ح ا 47سنه، عاطل، و" منصور م م " 47 سنه عاطل ،ومحمد ا م 23 سنه، سمكرى ، وعزت ع ع 18سنه نجار، وسامى ح ا 50 سنه، عاطل وجميعهم مقيمين دائرة القسم بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى البلطجه وحيازة الأسلحه الناريه والذخائر بدون ترخيص.

جرى على الفور إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ،واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الأول بأكمنه أعدت لذلك وبحوزتهم 3 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع ،و 13 طلقه من ذات العيار،و 2سلاح أبيض مطواه ، 2 هاتف محمول ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحه الناريه والبيضاء بقصد البلطجه والتشاجر،جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على جانب آخر، ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 تشكيلات عصابية تروج المخدرات بالخانكة وطوخ والقناطر الخيرية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، والذين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التجارة والمبالغ المالية متحصلات البيع، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ر.م"، 27 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، و"م.ح" 32 سنة، مقيم ذات العنوان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى 1800 جنيه و 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، جار تحرير المحضر اللازم.

وألقى القبض "ر.س"، 28سنة، سائق، و"ا.ش"24سنة،عاطل مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية،وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 1.100 كيلو جرام ومبلغ مالى 700 جنيه و 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر جنح مركز القناطر الخيرية.

و"ع.م"18سنه،عاطل ،و"ا.م"22سنه،عاطل مقيمين دائرة مركز طوخ، وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر تزن حوالى 25 جرام وكميه من الشادو المخدر تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى 310 جنيه و 2 هاتف محمول حال إستقلالهما دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه ماركة تون خضراء اللون قيادة وملك الأول.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما ،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين الذين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.