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الأحد، 23 فبراير 2020 11:32 م
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أمطار غزيرة تضرب محافظة الغربية وانخفاض بالغ في درجات الحرارة

الأحد، 23 فبراير 2020 11:32 م
أمطار غزيرة تضرب محافظة الغربية وانخفاض بالغ في درجات الحرارة سقوط أمطار - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية إلى هطول أمطار غزيرة بمدن ومراكز المحافظة وانخفاض في درجات الحرارة، وأغرقت مياه الأمطار شوارع المحافظة، وتجمعت المياه أسفل الكباري والانفاق بالمحلة وطنطا وكفر الزيات، وتجمعت مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية بكميات كبيرة، وأدت الأمطار إلى حدوث زحام مروري وتكدس للسيارات على بعض الطرق

فيما نسقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع ادارة الحماية المدنية، ومجالس المدن والاحياء لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر ، حيث تشهد البلاد أمطار فى مناطق متفرقة وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد من استمرار موجة عدم الاستقرار حتى الثلاثاء المقبل . ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

 

 


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سقوط امطار غزيرة بالغربية

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