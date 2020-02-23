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أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:28 م
أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية سقوط الأمطار
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت الإسكندرية اليوم هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وغيوم كثيفة فى السماء منعت سطوع الشمس، و قد حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، من احتمالات سقوط أمطار اليوم الأحد، قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية و تقل شدتها على سيناء ومحافظات الوجه البحرى و القاهرة وتصل إلى شمال الصعيد.

فيما حذر التقرير أيضا من احتمالية سقوط أمطار متوسطة يوم الاثنين، على جنوب سيناء و خليج السويس و تقل شدتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، وطالب التقرير بتوخى الحذر وإتخاذ الاجراءات الازمة لتجنب الاضرار التى تنتج عن سقوط الامطار الغزيرة و المتوسطة على سيناء والسواحل الشمالية .

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش و تجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات و الشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم  إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وكذا إنشاء فرعين أسفل كوبري منشا.

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما  تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.

 

    

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