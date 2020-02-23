ألمانيا تخصص مليونى يورو لمكافحة الجراد فى القرن الأفريقى

أ ش أ

أكدت الحكومة الألمانية، التزامها بتقديم المساعدة لمكافحة غزو الجراد، الذى يدمر المحاصيل والمراعى فى منطقة القرن الأفريقى، وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، فى بيان اليوم الأحد، أن الحكومة قررت تخصيص مليونى يورو إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) كمعونة طارئة للمساعدة على مواجهة غزو الجراد، مشيرا إلى أن دول القرن الأفريقى معرضة لخطر المعاناة من أسوأ عملية غزو للجراد لم تشهدها منذ عشرات السنين.

وأكد البيان، أن دول القرن الأفريقى لا يمكنها مواجهة هذا الغزو بمفردها، لكنها تحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي.

جدير بالذكر، أن أسراب الجراد الصحراوى تنتشر بسرعة كبيرة فى (الصومال وكينيا وجيبوتى وإريتريا) عقب فترات الجفاف والأمطار الغزيرة فى شرق أفريقيا، الأمر الذى دعا الخبراء إلى الإعراب عن خشيتهم من احتمال انتشار أسراب جديدة وكبيرة خلال شهر أبريل المقبل، مما قد يتسبب فى حدوث مجاعة وعمليات تشرد وصراعات على نطاق واسع بشأن المحاصيل الزراعية القليلة التى ستتبقى من جراء ذلك الغزو.

شهدت كينيا، أسوأ موجة من انتشار الجراد الصحراوى منذ 70 عامًا حيث تتوغل مئات الملايين من الحشرات فى هذه الدولة الواقعة بالقرب من الصومال وإثيوبيا، ولم تتعرض هاتان الدولتان إلى هذا الغزو منذ ربع قرن، حيث أدى ذلك إلى تدمير الأراضى الزراعية وتهديد المنطقة التى تعانى بالفعل من الجوع.

وقالت الأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى حوالى 70 مليون دولار لزيادة رش المبيدات الجوية، وهي الطريقة الفعالة الوحيدة لمكافحتها، لن يكون ذلك سهلاً، خاصةً فى الصومال، حيث توجد أجزاء من البلاد فى قبضة جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة.