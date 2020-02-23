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أكاديمية البحث العلمى تدعم مشروع تطبيقات الغزل فى الموضة لطلاب تطبيقية حلوان

الأحد، 23 فبراير 2020 12:01 ص
أكاديمية البحث العلمى تدعم مشروع تطبيقات الغزل فى الموضة لطلاب تطبيقية حلوان مشروع تخرج تطبيقات الغزل في الموضة
كتب محمد صبحى

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فاز مشروع تخرج تطبيقات الغزل فى الموضة والأغراض التقنية لطلاب بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالتمويل للتنفيذ خلال الفصل الدراسى الثانى وذلك ضمن مبادرة (مشروعى بدايتى)، والذى تموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتمويل مشروعات التخرج بالكليات المختلفة، وهى المشروعات التى يتم تنفيذها بالكلية بدعم ورعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

ويتناول المشروع التطبيقات المتنوعة للغزل باعتباره عصب صناعة النسيج، وذلك فى المجالات المرتبطة بصناعة المنسوجات سواء أقمشة الملابس والمفروشات، بالإضافة للاستخدامات الحديثة الخاصة بالأقمشة التقنية مثل أقمشة الملابس الرياضية والأقمشة المستخدمة فى الحماية والاقمشة الطبية والأقمشة الذكية.

وينفذ المشروع تحت إشراف الدكتورة إيمان أبوطالب، والدكتور أيمن السيد، والدكتورة عفاف فرج، والدكتورة نهلة عبد المحسن، والدكتورة عبير داود، وإسراء رمضان والطلاب رنا علاء الدين، مهند ياسر عليوة، بلال مسعد سعد.

وكان الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أعلن أن عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 43 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 23 جامعة حكومية من إجمالى 25 جامعة، بالإضافة إلى 19 جامعة خاصة ومعهدًا عاليًا.

وأشار صقر إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام يبلغ 3500 طالب، واحتلت جامعة عين شمس المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات الفائزة، وعددها (50) مشروعًا بإجمالى تمويل 3000000جنيه، يليها جامعة القاهرة بإجمالى عدد مشروعات 33 مشروعًا بتمويل يصل إلى2885000 جنيه، وجامعة الإسكندرية، وبلغ عدد المشروعات الفائزة 24 بتمويل قدره 1500000 جنيه.

وأضاف صقر، أن الأكاديمية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، ومنذ عامين قررت التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة، حيث تقوم جهة متخصصة فى مجال هام وملح لخطة الدولة 2030 تتولى تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات، وتقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادى.

وأشار صقر، إلى النجاح الذى حققته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال حاضنة اتصال خلال العاميين الماضيين فى دعم منافسات تحدى إنترنت الأشياء 2018 – 2019 حيث دعمت الأكاديمية 50 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء، بإجمالى تمويل مليون وخمسمائة ألف جنيه فى العام الواحد.

 


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