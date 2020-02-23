سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 -2- 2020

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 -2- 2020 الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 فبراير 2020، وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة التداول على الذهب في مصر.

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 604 جنيهات

عيار 21 سجل 705 جنيهات

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5640 جنيها

أوقية الذهب 1643 دولار

 

خلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، وتبع هذه الأحداث ظهور فيروس كورونا وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، وفق شعبة الذهب

سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت فريد تاجر بسوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، نتيجة التقلب المستمر فى أسعار المعدن النفيس على مدار اليوم.

 


أسعار الذهب

الذهب اليوم

الذهب في مصر

جرام الذهب

ذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

السبت، 22 فبراير 2020 02:57 م

أسعار الذهب فى أعلى مستوى لها خلال 7 سنوات.. عيار 21 يرتفع لـ710 جنيها للجرام ويهبط لـ705 بسوق الصاغة نتيجة تراجع الدولار فى مصر.. وتوقعات بمزيد من الارتفاعات للمعدن النفيس بسبب تأثير "كورونا" على النمو العالمى

السبت، 22 فبراير 2020 12:00 م

أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020 في مصر

السبت، 22 فبراير 2020 10:38 ص

مياه بالذهب وبروتين الحشرات.. اعرف أغرب المنتجات في معرض الخليج للأغذية

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

العربية: رئيس الاستخبارات القطرى يلتقى رئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة

العربية: رئيس الاستخبارات القطرى يلتقى رئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة

سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة