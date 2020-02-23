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أستراليا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) إلى 22 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:13 ص
أستراليا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) إلى 22 حالة كورونا
أ ش أ

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أعلن مسئولو الصحة فى استراليا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) فى البلاد إلى 22 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة جديدة كان قد تم إجلاؤها من على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية فى اليابان مؤخرا.
وذكرت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية أن الحالة الجديدة هى لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما من ولاية "كوينزلاند"، مشيرة إلى أن التحاليل والفحوصات التى أجريت لها أثبتت إصابتها بالفيروس.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" قد رست فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى لأكثر من إسبوعين تحت الحجر الصحى الذى فرضته السلطات اليابانية على كل من كان على متنها من ركاب وأفراد الطاقم.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


كورونا

أستراليا

فيروس كورونا

كوينزلاند

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