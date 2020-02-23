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أسباب مختلفة لدوالى الساقين ونصائح للوقاية منها

الأحد، 23 فبراير 2020 04:00 ص
أسباب مختلفة لدوالى الساقين ونصائح للوقاية منها اسباب دوالى الساقين
كتبت نهير عبد النبى

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دوالى الساقين من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير خصوصا بين مرضى السمنة المفرطة، وهى عبارة عن ظهور عروق فى الساقين، وتسبب ألما شديدا وعدم القدرة على الحركة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسباب مختلفة تسبب ظهور دوالى في الساقين وهى :

 

أسباب دوالى الساقين:

1: مرضى السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم أكثر عرضا للإصابة بالسمنة المفرطة وذلك نتيجة الضغط الشديد على الساقين.
2: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين، وذلك لأن الأوردة مع التقدم فى العمر تفقد مرونتها ما يتسبب ضغط شديد على الصمامات.
3: الحمل يسبب الضغط على الأوردة وتغيرات في الهرمونات وبالتالي تتعرض المرأة الحامل لدوالى الساقين وعدم القدرة على الحركة،
4: الجلوس أو الوقوف  لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بدوالى الساقين.
5 : تلعب العوامل الوراثية دورا كبيرا فى الإصابة بدوالى الساقين، فإذا كان أحد أفراد الأسرة مصاب بدوالى الساقين ينتقل ذلك للأبناء.
وهناك علامات تدل على الإصابة بدوالى الساقين وهى:

علامات الإصابة بدوالى الساقين

1: ظهور عروق بارزة بلون بنفسجى وأزرق  داكن أسفل الجلد على الساقين .
2: انتفاخ شديد فى القدمين والكاحلين ويزداد الألم عند الجلوس والوقوف لفترات طويلة.
3: الشعور بألم وثق شديد في القدمين وعدم القدرة على الحركة والمشى.
4: قد يشعر المريض بالتهاب وحكة شديدة وتقشر فى الجلد.
وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من دوالى الساقين 

نصائح للوقاية من دوالى الساقين 

1: ينصح بالحفاظ على وزن الجسم والتخلص من السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم، حتى لا تضغط على الأوردة.
2: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فهى تعزز صحة العضلات والعروق وتحد من خطر الإصابة بالدوالى.
3: تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وخصوصا لكبار السن حتى لا تتعرض لدوالى الساقين.
4: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والأوعية.

اسباب دوالى الساقين

اعراض دوالى الساقين

دوالى الساقين

علاج دوالى الساقين

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