أخبار المحافظات اليوم.. مقتل شاب بسبب هجوم تاجر سلاح و 30 بلطجياً عليه

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات ونعرض أهمها فى التقرير التالى..

مقتل شاب وإصابة والده اثر هجوم تاجر سلاح و30 بلطجيا بالخصوص

جريمة هزت مدينة الخصوص، وحولت شوارعها إلى ثكنة للبلطجية الذين اعتدوا على أسرة تعيش فى حالها فى هدوء، بسبب تحرير أحد أفراد الأسرة محضرا ضد أحد البلطجية، الذى تعدي عليهم بالضرب بسلاح أبيض، فلقي جزاءه بقتل شقيقه الذي ترك طفلين.

حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة الخصوص، بتلقيه إشارة من مستشفى بوفاة رمضان ناصر إثر طلقات نارية بفرد خرطوش. وتبين من التحريات تعدى عدد من الأشخاص على المجنى عليه وأسرته بأسلحة نارية لسابقة مشاجرة قديمة بين أحدهم، فقاموا على اثرها بارتكاب تلك الواقعة، تم ضبط عدد من الجناة وجارى ملاحقة آخرين.

حبس 5 متهمين من محافظتى قنا والأقصر فى قضية غسيل الأموال ببريد مطروح

قررت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، حبس 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، 15 يوماً، مع مراعاة التجديد في الميعاد، عقب انتهاء التحقيقات معهم لمدة أكثر من 7 ساعات، في القضيةرقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، خلال الـ 4 سنوات الماضية، التي تقدر بأكثر من 1,235 مليار جنيه،- بحسب بيان وزارة الداخلية- لاتهامهم بإيداع وتحويل مبالغ ضخمة لمتهمين آخرين في القضية، على25 حساباً يديرها 5 من موظفي البريد لصالح الغير، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وزيرة الصحة: إجراء 17 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الشامل ببورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء 17 ألف و199 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديد بمحافظة بور سعيد، وذلك منذ انطلاق المنظومة فى يوليو الماضى وحتى صباح اليوم السبت.

جاء ذلك، اليوم السبت، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة. وتفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات واستمعت من الفريق الطبى إلى شرح تفصيلى عن الحالات التى تم إجراء جراحات عاجلة لها بجودة طبية عالية.

الإسكندرية تتأهب لموسم صيف 2020 بـ 61 شاطئاً

تستعد محافظة الاسكندرية لموسم صيف 2020 ، بتجهيز 61 شاطئا تقريبا، بين شواطئ مجانية ومميزة وسياحية، حيث يبدأ موسم الصيف فى كل عام فى يوم شم النسيم خلال شهرين من الآن، وتتضمن خطة تجهيز الشواطئ وضع أبراج المراقبة، وتزويد منظومة الإنقاذ بالأفراد المدربين، ووسائل الإنقاذ السريع "الجيت سيكى"، وإزالة المخلفات والتعديات من الشواطئ، وعدم حجب رؤية البحر.

ويتميز موسم 2020 هذا العام في الإسكندرية، برؤية جديدة لكورنيش الإسكندرية، بعد أن شهدت شن حملات متتالية لإزالة تعديات مستأجري الشواطئ والتى تفاقمت فى السنوات الاخيرة وأدت إلى حجب رؤية البحر وبناء أسوار، فأصبح الكورنيش أشبه بسجن كبير.

غداً.. انطلاق بطولة كرة القدم النسائية بمحافظة القليوبية

تنطلق صباح غدا الإثنين، فاعليات بطولة محافظة القليوبية لكرة القدم النسائية، التى ينظمها توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل المديرية وتحت اشراف حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية.

يشارك فى البطولة التى تنطلق على ملاعب نادى بنها الرياضى 12 فريقا لكرة القدم النسائية للمرحلة الإعدادية ، يمثلون 12 إدارة تعليمية يتنافسون استعداداً للتصفيات النهائية التى ستقام على ملعب الصالة المغطاة بستاد بنها بحضور قيادات المحافظة والقيادات التعليمية وأعضاء مجلس النواب.