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8 مارس.. الملتقى الثانى لتطوير التعليم التكنولوجى بكلية التربية النوعية بجامعة بنها

السبت، 22 فبراير 2020 11:15 ص
8 مارس.. الملتقى الثانى لتطوير التعليم التكنولوجى بكلية التربية النوعية بجامعة بنها الدكتور هانى شفيق رمزى رئيس قسم تكنولوجيا التعليم
كتب - نيفين طه

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تنظم كلية التربية النوعية بجامعة بنها، الملتقى العلمى الثانى لقسم تكنولوجيا التعليم فى الثامن من مارس المقبل برعاية محافظ القليوبية، والدكتور جمال حلمى السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور رجب مجاهد، عميد هندسة شبرا، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد، عميد كلية التربية النوعية ببنها، ويحمل الملتقى عنوان " التكنولوجيا الذكية فى تطوير منظومة التعليم فى ضوء رؤية مصر 2030"، وتستضيفه قاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بالجامعة.

يؤكد الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد، عميد كلية التربية النوعية ببنها، أن أهداف الملتقى تأتى فى إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة بالعالم بمجالات عديدة بحلول عام 2030 وتضمن 12 محوراً من بينهما محور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمى وتعد الجامعات وخاصة كليات التربية والتربية النوعية هى المنوطة بهذين المحورين حيث تسعى الدولة المصرية إلى التحول الرقمى باستخدام التكنولوجيا الذكية فى مختلف جوانب الحياة وفيها العملية التعليمية النظامية، مشيرا إلى أن هذا ما يدفع بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بنها لتنظيم الملتقى الثانى له بعنوان التكنولوجيا الذكية فى تطوير منظومة التعليم فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ .

ويوضح الدكتور هانى شفيق رمزى، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومقرر الملتقي، أهمية الملتقى من خلال مجموعة أوراق العمل والتى تتمثل فى :- تبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين أساتذة التخصص فى تكنولوجيا التعليم والباحثين فى مختلف الجامعات المصرية - وتطوير مجالات البحث فى تكنولوجيا التعليم بمجال التعليم الجامعى وقبل الجامعى بمصر- بالإضافة إلى رصد تطبيقات العملية التكنولوجية الذكية واستخداماتها فى التعليم – وأيضا وضع التصور المستقبلى لاستخدام التكنولوجيا الذكية فى التعليم داخل مصر فى ضوء التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح الدكتور إيهاب سعد محمدى مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها، أن الملتقى يضم العديد من المحاضرات وورش العمل التى يديرها علماء متخصصون وأكاديميون فى مجال تكنولوجيا التعليم فى مصر ورؤساء ومقررى اللجان العلمية، متمنيا أن يحظى الملتقى الثانى بالنجاح الكبير بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية، والوصول إلى النتائج المستهدفة والتى تمثل الركيزة الأساسية فى نهضة الأمم وبناء الحضارات.

 


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