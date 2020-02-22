7 محطات بقضية "أحداث السفارة الأمريكية" بعد حكم المؤبد والمشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد عمار، كلمة النهاية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها ..

المحطة الأولى .. الأحداث

فى نهاية عام 2012 شهد محيط السفارة أحداث شغب وتعدى على الخدمات المتواجدة هناك من قبل بعض المتظاهرين، ونجحت قوات تأمين السفارة فى إلقاء القبض على بعض مثيرى الشغب.

المحطة الثانية.. الحكم الأول

فى 7 فبراير 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام لمتهمين اثنين، ومعاقبة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد وحدث "أقل من 18 عامًا" بالسجن 10 سنوات.

المحطة الـ 3.. طعن المتهمين

تقدم 17متهما صدر ضدهم أحكام حضورية بطعن على الحكم، فى 25 يوليو 2018 قبلت محكمة النقض طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى

المحطة الـ 4.. نظر أولى جلسات الإعادة

بتاريخ 22 يوليو 2019، نظرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، وبعد حل الدائرة نظرت الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى الدعوى فى 28 أكتوبر 2019.

المحطة الـ 5.. سماع المرافعة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وعقب ذلك سماع مرافعة الدفاع.

المحطة الـ6.. حجز الدعوى

بعد نظر 8 جلسات فى الدعوى قررت المحكمة فى 5 ديسمبر الجارى حجز الدعوى لجلسة 20 فبراير 2020، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

المحطة الـ 7 .. حكم المؤبد والمشدد

فى 20 فبراير الجارى قضت الدائرة 2 إرهاب بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 14 آخرين، والمشدد 7 سنوات لحدث، والبراءة لمتهم واحد، وألزمت المتهمين بالمصروفات.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.