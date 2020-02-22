سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

5 طائرات تنقل 700 كويتي من إيران بسبب فيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 01:56 م
5 طائرات تنقل 700 كويتي من إيران بسبب فيروس كورونا الكويت
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الراي الكويتية، إن السلطات ستجلى المواطنين الكويتيين من إيران، وأكد مصدر في الإدارة العامة العامة للطيران المدني الكويتية لـ «الراي» أن 5 طائرات ستصل اليوم من إيران اعتباراً من الآن وحتى الساعة 2:30 فجر الأحد، على متنها نحو 700 مواطن كويتي.

وقال المصدر للصحيفة الكويتية: «لقد تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين».

وكشف أن عدد القادمين في أول رحلة يتحاوز الـ120 راكباً، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم إلى حافلات ومن ثم إلى مبنى خاص في مطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

وأوضح أن الكويت أرسلت فريقاً من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران لفحص الركاب قبل صعودهم الطائرات، وبالتالي فرز الحالات، مشيراً إلى أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.

وتصل إلى الكويت، عصر اليوم السبت، أولى طائرات الإخلاء التي ستجلي المواطنين الكويتيين من إيران ضمن الإجراءات الاحترازية خشية فيروس كورونا.

وقال النائب الكويتى خليل الصالح «أُبلغت قبل قليل بوصول أول رحلة إلى مشهد لإخلاء المواطنين المتواجدين في إيران وهناك 4 رحلات أخرى يتم التنسيق بخصوصها».. و«بإذن الله يتم إخلاء كل المواطنين في إيران اليوم ويعودوا سالمين إلى أرض الوطن».

ووفقا للصحيفة، تواصل الجهات المعنية في الكويت وعلى رأسها وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».واجتمع وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى قياديي القطاعات المختلفة للوقوف على استعداداتهم لاستقبال العائدين من إيران.

وكشفت مصادر مطلعة للراي الكويتية عن «تجهيز وزارة الصحة موقعين لاستخدامهما كحجر صحي للقادمين من الدول الموبوءة»، متوقعة أن «أولى حالات الاستقبال التي قد يشهدها المركزان للقادمين من إيران».
وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستطبق الحجر الصحي على كل القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس، كما علقت الكويت الرحلات الجوية مع إيران.
وأشارت المصادر الى ان «الموقعين المخصصين للحجر الصحي جرى تجهيزها منذ فترة ضمن حزمة الاجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع أى طارئ»، مشددة على ان «الوزارة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاًعلى سلامة الجميع مواطنين ومقيمين».

وارتفعت حالات الوفيات فى إيران إلى 5 أشخاص، بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخص أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران، وأعلنت كلا من العراق والبحرين والسعودية حظر السفر إليها.


كورونا

الكويت

اجلاء

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة