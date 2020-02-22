3 حوادث طرق تودى بحياة 3 أشخاص فى سوهاج خلال 48 ساعة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية 3 حوادث طرق أودت بحياة عدد من المواطنين، ولم تقتصر تلك الحوادث على الطريق السريعة الصحراوية أو الزراعية فقط، بل أنها وصلت إلى الطرق الفرعية، والسبب إما يكون بسبب تخطى خطئ أو سرعة جنونية أو انفجار فى إحدى الإطارات.

"اليوم السابع" رصد أهم حادثين للطرق وقعت بشكل متلاحق على الطرق الرئيسية والفرعية وكان ضحايا تلك الحوادث ما بين تلاميذ فى عمر الزهور أو موظفين أو حتى عمال وسائقين.

الحادثة الأولى، وقعت بدائرة مركز شرطة سوهاج وتحديدا بقرية الشعارنة الشرقية طريق فرعى بين سيارة ملاكى " قيادة المدعو عزت ث م س 50 سنة مدرس، ويقيم بناحية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم، حيث أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدمه بالسيارة "ملاكي" قيادة المدعو ربيعي ع م ع 42 سنة، حاصل على ليسانس سياحة وفنادق ويقيم بناحية البهاليل دائرة مركز جزيرة شندويل ودراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة المدعو أحمد م ع م 70 سنة بالمعاش ويقيم بناحية الشعارنة الشرقية دائرة المركز.

وأسفر الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة كل من قائدى السيارتين، وحنان عبد ع م ع 35 سنة ربة منزل، وهبه ع م ع 25 سنة ربة منزل والدتهم كاملة ح م 65 سنة ربة منزل، وجني ا م ا 7 سنوات تلميذة، والطفلة هنا ا م ا 3 سنة، والطفل مؤمن ر ع، عامين من مستقلي السيارة الثانية، وجميعهم ينتمون لأسرة واحدة، ويقيمون بناحيتى الحمادية دائرة المركز، البهاليل دائرة مركز جزيرة شندويل "كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفتي سوهاج العام الجامعي، وبسؤال قائدى السيارتين والمصابين ونجل عمومة المتوفى المدعو ممدوح ش ع م سن 62 بالمعاش، ويقيم بناحية الشعارنة الشرقية دائرة المركز قرروا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية تم رفع أثار الحادث والتحفظ علي المركبات.

وجاء الحادث الثانى، بمركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج على الطريق الزراعى الغربى بناحية نجع الدير دائرة المركز انتقل اللواء مساعد المدير للأمن واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة أحمد م ح ع 45 سنة سائق ويقيم بناحية روافع القصير دائرة مركز سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بالسيارة "ملاكي" قيادة المدعو محمد ا م ا 29 سنة طبيب، ويقيم بندر جرجا دائرة قسم جرجا.

وأسفر الحادث وفاة قائد السيارة الثانية، وإصابة كل من قائد السيارة الأولي، ومايكل ا ج 33 سنة موظف، وروماني ن ن م 45 سنة، مدرس ويقيمان دائرة قسم ثان سوهاج، ومحمد ع م ع 20 سنة، طالب ويقيم سمالوط المنيا، ووفاء ث ر 18 سنة طالبة وتقيم دائرة مركز جرجا، وسليم ع س 32 سنة، مدرس مساعد بجامعة الأزهر ويقيم دائرة مركز أخميم، وأحمد م ا م 38 سنة مدرس ويقيم أدفا دائرة مركز سوهاج، ومحمد ع م ا 46 سنة مدرس ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وأميل م ح 30 سنة موظف ويقيم دائرة مركز المراغة "كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم" من مستقلى السيارة الأولى.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى والمصابين لمستشفتى سوهاج العام، الجامعى وبسؤال قائد السيارة الأولى والمصابين ووالد المتوفى المدعو أبو الفتوح م ا 60 سنة طبيب ويقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

أما الحادث الثالث، وقع على الطريق الزراعى الغربى، بناحية قرية شطورة، دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، بين سيارة نقل ومركبة توك على الطريق يستقله تلاميذ مدرسة إبتدائية، مما نتج عنه مصرع تلميذ وتلميذه وإصابة 3 تلاميذ أخرين وسائق مركبة التوك توك تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى طهطا العام وتحويل المصابين للمستشفى الجاكعى والمستشفى العام.

وبالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب محمد ثابت عيسى رئيس نقطة شرطة شطورة بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة بين سيارة نقل وتوك توك نتج عن الحادث إصابة 5 تلاميذ وسائق التوك توك وهم : محمد منتصر محمد 8 سنوات ودعاء رمضان سعد الدين 10 سنوات ومحمد حسين بخيت حسن 8 سنوات وأحمد على أحمد موسى وشهد على أحمد موسى وأحمد أبوالعلا أحمد سائق التوك توك وتوفى الأول والثانية أثناء محاولة إسعافهم .

وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى وطهطا العام وسوهاج العام، وتم التحفظ على السيارة محل الواقعة وجار إنتداب المهندس الفنى من إدارة المرور لبيان سبب الحادث وجار رفع أثار الحادث على الطريق بعد توقفه.















