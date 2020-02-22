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11 مارس ..أخر موعد لتسليم وحدات مشروع "JANNA بمدينة العبور

السبت، 22 فبراير 2020 02:00 ص
11 مارس ..أخر موعد لتسليم وحدات مشروع "JANNA بمدينة العبور مشروع جنة للإسكان الفاخر - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز مدينة العبور، 11 مارس المقبل، كآخر موعد لاستلام وحدات مشروع "JANNA  والتي بدأ التسليم الأسبوع الماضى.

وأشار  المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ،  إلى أنه تم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم 16/2/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 17/2/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 18/2/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 19/2/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 20/2/2020.

وأكد عمران ، أنه سيتم  تسليم وحدات العمارة رقم 17، يوم 23/2/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 24/2/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 25/2/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 26/2/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 27/2/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 1/3/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 2/3/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم 3/3/2020، ووحدات العمارة رقم 29، يوم 4/3/2020، ووحدات العمارة رقم 30، يوم 5/3/2020، ووحدات العمارة رقم 31، يوم 8/3/2020، ووحدات العمارة رقم 32، يوم 9/3/2020، ووحدات العمارة رقم 33، يوم 10/3/2020، ووحدات العمارة رقم 34، يوم 11/3/2020.

 

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.

 

 

 


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