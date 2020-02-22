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10 أيام على انتخابات الكنيست.. غالبية الإسرائيليين يجهلون اسم رئيس الدولة

السبت، 22 فبراير 2020 11:13 ص
10 أيام على انتخابات الكنيست.. غالبية الإسرائيليين يجهلون اسم رئيس الدولة نتنياهو وجانتس
كتب- هاشم الفخراني

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قبل 10 أيام من الانتخابات الإسرائيلية، كشف استطلاع رأى جديد أجرته قناة  I24NEW، أن تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بيني جانتس سيحصل على 36 مقعدًا، فيما سيحصل حزب الليكود اليمينى، بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا.

وفيما يتعلق بالقائمة المشتركة التي تمثل العرب في الكنيست الإسرائيلى، بين الاستطلاع أنها ستحصل على 13 مقعدًا، وتبقى كثالث أكبر قوة فى الكنيست.

وبحسب الاستطلاع فإن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان سيحصل على 7 مقاعد، وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية- فسيحصل تحالف "يمينا" المتشدد برئاسة نفتالي بينت، وحزب "شاس" المتدين برئاسة أرييه درعي على 8 مقاعد لكل منهما، مقابل 7 مقاعد لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، أما تحالف "العمل-جيشير- ميرتس" اليساري برئاسة عمير بيرتس فسيحصل على 8 مقاعد بحسب الاستطلاع.

وحيال مشاركة الجمهور الإسرائيلي بالانتخابات المقبلة، أجاب 62% من المستطلعة آراؤهم أن مشاركتهم مؤكدة وحتمية، فيما قال 24% إن نسبة مشاركتهم عالية، مقابل 3% نسبة متوسطة، أما 11% أعربوا عن نسبة مشاركة منخفضة.

وفيما يتعلق بمن الأكثر ملائمة لتولي منصب الحكومة، أجاب 45% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب، مقابل 35% لصالح بيني جانتس، وأجاب 20% من المستطلعين بـ "لا أعرف".

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أكثر من 80 % من الإسرائيليين لا يعرفون من هو رئيس الدولة ولا وزراء الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والمالية والقضاء.

وقالت الصحيفة معنونة التقارير:" هل الإسرائيليون يعرفون السياسية ؟" ، لتأني نتائج الاستطلاع لتبهر الجميع، مؤكدة في استطلاع الرأى أن الاستطلاع جاء قبل 10 أيام فقط من انتخابات الكنيست الـ23 التى ستحدد الحزب الذى سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن غالبية المشاركين فى الاستطلاع كانوا من الشباب، بما يدل على أن هذه الفئة العمرية غير معنية بالسياسية، لدرجة أنهم يجهلون رئيس الدولة.

 

 

 

 

 


إسرائيل

الكنيست

انتخابات الكنيست

تل ابيب

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