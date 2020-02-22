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وفاة أول إيطالى بفيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 01:48 ص
وفاة أول إيطالى بفيروس كورونا كورونا- أرشيفية
رويترز

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 قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أمس الجمعة، إن مريضًا في مدينة بادوا بشمال إيطاليا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا ليصبح أول إيطالي يتوفى نتيجة هذا الفيروس، موضحة أن المتوفى عمره 78 عامًا.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الشمالية الغنية، وحالتين في منطقة فينيتو المجاورة حيث تقع بادوا.

من جانب آخر، كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أمس الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة، أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم الخميس، تم تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و24 حالة فى تايوان من بينها وفاة واحدة، بينما غادر 5 مرضى فى هونج كونج و6 مرضى فى ماكاو واثنان فى تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

 


كورونا

ايطاليا

مدينة بادوا

لومباردي

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