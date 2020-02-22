وزير الإسكان يتوجه للعاصمة الإدارية ومدينة بدر لتفقد عدد من المشروعات

كتب ـ أحمد حسن

يتوجه بعد قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعاصمة الإدارية ومدينة بدر، لتفقد عدد من المشروعات المختلفة لمتابعة سير معدلات التنفيذ.

وكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قد عقد اجتماعاً مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بموقع العمل، للأسبوع الثالث على التوالي، للتأكد من سير الأعمال المختلفة بالمشروع طبقاً للبرامج الزمنية المكثفة لإنهاء المشروع.

ومنح المهندس خالد عباس، إحدى شركات المقاولات المتأخرة فى تنفيذ الأعمال المُسندة إليها بالمشروع، أسبوعاً كمهلة أخيرة، لتحقيق البرنامج الزمنى المُكثف لتنفيذ المشروع، كما اطمأن على توريد المهمات، وأعداد العمال والمعدات بمواقع العمل المختلفة بالمشروع، ونسب تقدم الأعمال بالأسبقية الأولى بالمشروع، مؤكداً أن زيارة الأسبوع القادم، ستتضمن تفقد سير الأعمال بجميع قطاعات المشروع.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هذا هو الاجتماع الأسبوعي الثالث بموقع العمل، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للمشروع، وتقدم الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ، ونسب تقدم الأعمال بالأسبقية الأولى بالمشروع، وأعداد العمال والمعدات بمواقع العمل، موضحاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.