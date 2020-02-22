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وزير الإسكان: نسبة تنفيذ حى جاردن سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت ‬48%

السبت، 22 فبراير 2020 02:08 م
وزير الإسكان: نسبة تنفيذ حى جاردن سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت ‬48% الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
‫ كتب أحمد حسن‬

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‫عقب تفقده للحى السكنى الثالث، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، لتفقد أعمال تنفيذ الفيلات والوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

‫وتفقد الوزير ومرافقوه، إحدى الفيلات التى يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للأعمال الجارى تنفيذها بالحى 48%، وتبلغ مساحته حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.

‫وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات بحى "جاردن سيتى الجديدة"، موزعة كالتالى، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

 

‫وكان قد تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالحى.

 

‫وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدائمة لجميع مراحل التنفيذ بمواقع العمل المختلفة بالحى، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، بالتوازى مع أعمال الإنشاءات، للانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال بالموقع فى نفس الوقت.

‫وتجول الوزير، ومرافقوه، بمنطقة الفيلات بالحى، وتفقدوا إحدى الفيلات التى تم تشطيبها، موضحًا أن الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، تبلغ مساحته 1000 فدان، وبه 8 مجاورات، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحى 86%، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكنى مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

 

‫وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيقوم بجولة أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالحى السكنى الثالث، وكذا المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب متابعته الأسبوعية لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك".

 

وكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قد عقد اجتماعًا مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بموقع العمل، للأسبوع الثالث على التوالى، للتأكد من سير الأعمال المختلفة بالمشروع طبقًا للبرامج الزمنية المكثفة لإنهاء المشروع.

 

ومنح المهندس خالد عباس، إحدى شركات المقاولات المتأخرة فى تنفيذ الأعمال المُسندة إليها بالمشروع، أسبوعًا كمهلة أخيرة، لتحقيق البرنامج الزمنى المُكثف لتنفيذ المشروع، كما اطمأن على توريد المهمات، وأعداد العمال والمعدات بمواقع العمل المختلفة بالمشروع، ونسب تقدم الأعمال بالأسبقية الأولى بالمشروع، مؤكدًا أن زيارة الأسبوع القادم، ستتضمن تفقد سير الأعمال بجميع قطاعات المشروع.

 

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هذا هو الاجتماع الأسبوعى الثالث بموقع العمل، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع.


وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

مدينه بدر

مشروعات العاصمه الاداريه

مبنى البرلمان

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