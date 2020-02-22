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وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 02:30 م
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى.. صور جانب من الجولة
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عدد من أقسام مستشفى أطفال النصر التخصصى ببوسعيد، لمتابعة سير العمل داخلها، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تفقدا قسم رعاية القلب ووحدة العناية المركزة، واستمعا من الأطباء المختصين عن آخر تطورات سير العمل داخل المستشفى والتأكد من توفير أقصى درجة من الرعاية الصحية والطبية للمرضى، كما حرصا على الوقوف على معدلات العمليات التى تمت حتى الآن بالمستشفى والتى تشهد عمليات تتم لأول مرة خاصة فى جراحات القلب.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (1)

وحرصت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد على التعرف على آراء عدد من المواطنين داخل قسم رعاية القلب، واستمعا لمدى رضاهم عن منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم الرعاية لهم، حيث أكد المرضى أن المستوى الطبى داخل المستشفى أصبح على درجة كبيرة من التقدم والكفاءة، لافتين إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساعدت، جميع المواطنين على إجراء العمليات المختلفة دون أى معوقات.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (2)

من جانبها أشادت وزيرة الصحة والسكان، بالمستوى المتقدم لمستشفى أطفال النصر التخصصى، وكذلك وجود أطقم طبية على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز، مؤكدة أن الوزارة حريصة على التدريب المستمر للأطقم الطبية وكذلك توفير بعثات للأطباء خارج مصر للتدريب الأطباء على أعلى مستوى ونقل الخبرات المختلفة لمحافظة بورسعيد، كما وجهت بمراسلة الجامعات الأوربية لتعليم أحدث النظم الطبية.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (3)

وأكد محافظ بورسعيد أن مستشفى أطفال النصر تعد صرح طبى عظيم فى بورسعيد وذلك بعد التقدم الملحوظ فى مستوى العمليات والرعاية الصحية والطبية المقدمة داخل المستشفى والتى تقام على أحدث النظم والإمكانيات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى تعمل طبقًا للمعايير العالمية، وذلك بهدف تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (4)

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (5)

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى، التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (6)

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (7)
 

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (8)
 

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى (9)
 

 


هاله زايد

وزيرة الصحة

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

التامين الصحى الشامل

وزاره الصحه

التامين الصحى ببورسعيد

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