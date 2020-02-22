وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصى.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عدد من أقسام مستشفى أطفال النصر التخصصى ببوسعيد، لمتابعة سير العمل داخلها، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تفقدا قسم رعاية القلب ووحدة العناية المركزة، واستمعا من الأطباء المختصين عن آخر تطورات سير العمل داخل المستشفى والتأكد من توفير أقصى درجة من الرعاية الصحية والطبية للمرضى، كما حرصا على الوقوف على معدلات العمليات التى تمت حتى الآن بالمستشفى والتى تشهد عمليات تتم لأول مرة خاصة فى جراحات القلب.

وحرصت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد على التعرف على آراء عدد من المواطنين داخل قسم رعاية القلب، واستمعا لمدى رضاهم عن منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم الرعاية لهم، حيث أكد المرضى أن المستوى الطبى داخل المستشفى أصبح على درجة كبيرة من التقدم والكفاءة، لافتين إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساعدت، جميع المواطنين على إجراء العمليات المختلفة دون أى معوقات.

من جانبها أشادت وزيرة الصحة والسكان، بالمستوى المتقدم لمستشفى أطفال النصر التخصصى، وكذلك وجود أطقم طبية على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز، مؤكدة أن الوزارة حريصة على التدريب المستمر للأطقم الطبية وكذلك توفير بعثات للأطباء خارج مصر للتدريب الأطباء على أعلى مستوى ونقل الخبرات المختلفة لمحافظة بورسعيد، كما وجهت بمراسلة الجامعات الأوربية لتعليم أحدث النظم الطبية.

وأكد محافظ بورسعيد أن مستشفى أطفال النصر تعد صرح طبى عظيم فى بورسعيد وذلك بعد التقدم الملحوظ فى مستوى العمليات والرعاية الصحية والطبية المقدمة داخل المستشفى والتى تقام على أحدث النظم والإمكانيات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى تعمل طبقًا للمعايير العالمية، وذلك بهدف تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى، التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.











