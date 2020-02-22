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هندسة طنطا تنظم وحدة الورش الإنتاجية وتقدم 30 منتجا منها خشب بلاستيسكى

السبت، 22 فبراير 2020 03:37 م
هندسة طنطا تنظم وحدة الورش الإنتاجية وتقدم 30 منتجا منها خشب بلاستيسكى الخشب البلاستيكى
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، عن تنظيم وحدة الورش الانتاجية بالكلية المعرض الأول للمنتجات الخشبية، تفعيلاً لدور البحث العلمي في سد الفجوة بين الاحتياجات والمنتجات، وتعزيزاً لمفهوم اقتصاديات المعرفة في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن المعرض يُقام بمقر الكلية بسبرباي، وذلك بعد غد الاثنين الموافق 24 فبراير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأوضح عميد الكلية، أن المعرض يضم 30 منتج خشبي من انتاج وحدة الورش الإنتاجية، إلى جانب منتجات خشب الأرز البلاستيكي الذي تنفرد بصناعته كلية الهندسة بالجامعة وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للاخضر" للاهتمام بالرقعة الخضراء وعدم قطع الأشجار.

 وأضاف، أن الخشب البلاستيكي هو أحد البدائل المتوقع استخدامها كبديل للخشب بهدف تقليل فجوة الواردات والمساهمة في الحد من مشكلة حرق قش الأرز، وتعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية والزراعية عديمة القيمة، حيث نجح فريق بحثي بكلية الهندسة ضم كل من الدكتور احمد القصاص والدكتور نادر نبيل والمهندس محمد نور في فصل عنصر "السيلكا" من قش الأرز لأول مرة، وهو الأمر المعقد الذى منع حدوث أية نجاحات سابقة في هذا الشأن نظراً لصعوبة عمليات فصل "السيلكا" من القش.

وأكد عميد الكلية، أن إنتاج هذا الخشب محليا في مصر يوفر للدولة 22 مليارات جنيه من فاتورة استيراد الأخشاب سنويا ما يساهم في التخلص من 40 مليون طن من مخلفات البلاستيك سنويًا، فضلا عن زيادة القيمة المضافة لمنتجات تدوير القمامة من البلاستيك ودعم الاقتصاد المستدام، مشيراً إلى أنه أقل تكلفة وأطول عمرا ومقاوم للعوامل الجوية وأهم مميزاته مقاومة الحريق وعدم امتصاص المياه وإمكانية إعادة استخدامه بالتصنيع.

وأضاف د. "ذكي" ، إلى أن وحدة الورش الانتاجية تتولى تنفيذ الأعمـــال الإنتاجية والابتكارات المتميزة في مجال صناعة الأخشاب داخل الجامعة وخارجها ، الي جانب أعمال الكريتال وأعمال الصاج وأعمال الالوميتال واعمال الحدادة واللحام وتشغيل المعادن ، وصيانة الأجهزة والمعدات ، فضلا عن الإسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وهو ما يوفر الدخل للجامعة.

يضم الفريق القائم على تنظيم المعرض، الدكتور أيمن بكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب كل من الدكتور ماهر رشاد والدكتور حسني دوير والدكتور مصطفى علوان والمهندس وليد حسونة، ومن المقرر أن يشارك في افتتاح المعرض رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية، ووكلاء الوزارات، والجهات المعنية، وعمداء ووكلاء الكليات، وجمع من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 

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