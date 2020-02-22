سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"هل هى مششخنة أم لا".. المعمل الجنائى يفحص أسلحة تم ضبطها فى ورشة بالجيزة

السبت، 22 فبراير 2020 04:00 ص
"هل هى مششخنة أم لا".. المعمل الجنائى يفحص أسلحة تم ضبطها فى ورشة بالجيزة سلاح خرطوش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة عاطل في الجيزة على المعمل الجنائى لفحصها لبيان نوعيتها، وإذا ما كانت مششخنة أو غير مششخنة، لتحديد مواد الاتهام، وإعداد أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة.

واعترف المتهم في التحقيقات، بإنه تخصص فى تصنيع الأسلحة الخرطوش البدائية، باستخدام أدوات التصنيع الخاصة بأعمال الخراطة والحدادة.

وأضاف المتهم أنه يبيع الأسلحة المصنعة لعملائه الراغبين فى الحصول عليها، وممن تحول الموانع القانونية حصولهم على ترخيص، مشيرا إلى أنه حول منزله لورشة لتصنيع تلك الأسلحة واستقبال عملائه.

وتم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث تورط عاطل فى تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته أسلحة نارية، وأدوات تستخدم في التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

 


أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

أخبار مصرية

صناعة السلاح

تجارة السلاح

بندقية خرطوش

سلاح نارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس مدينة بلبيس: تلقينا 3000 شكوى فى 3 أشهر ورفعنا 850 ألف طن قمامة

رئيس مدينة بلبيس: تلقينا 3000 شكوى فى 3 أشهر ورفعنا 850 ألف طن قمامة

اليوم.. بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت

اليوم.. بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت

"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب

"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب

فرنسا توجه صفعة كبرى لحزب أردوغان.. وتغلق المؤسسات الدينية التابعة لتركيا

فرنسا توجه صفعة كبرى لحزب أردوغان.. وتغلق المؤسسات الدينية التابعة لتركيا

60 مليون جنيه أعمال حماية لـ9 كيلومترات بجوانب نهر النيل بنهاية العام

60 مليون جنيه أعمال حماية لـ9 كيلومترات بجوانب نهر النيل بنهاية العام

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بقضية البورصة

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بقضية البورصة

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة