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هذا ما تفعله الأجازة بجسمك وعقلك.. افصل الفيشة وسافر فى "الويك إند"

السبت، 22 فبراير 2020 07:00 ص
هذا ما تفعله الأجازة بجسمك وعقلك.. افصل الفيشة وسافر فى "الويك إند" فترة الإجازة
كتبت فاطمة خليل

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العطلة الأسبوعية أو الويك إند من الأيام الهامة التي ينتظرها كل من يعمل حتى يحصل على الراحة بعد تعب وإرهاق أسبوع كامل من العمل، علاوة على فوائدها الصحية التي أثبتتها الدراسات العلمية، في هذا التقرير نعرف ماذا تفعل الإجازة الأسبوعية في جسمك وعقلك، وفقاً لما ذكره موقع "webmd".

الاجازة
الاجازة

 

فوائد الاجازة أو الويك الإند
 

تخفيف التوتر
 

يطلق جسمك هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والإيبينيفرين عندما يشعر بالخطر، لكن ضغوط الحياة اليومية يمكن أن تؤدي إلى نفس رد الفعل، مع مرور الوقت ، قد يجعلك ذلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وزيادة الوزن، وقلة النوم، ومشاكل صحية أخرى، لذا الابتعاد وأخذ إجازة من وقت لآخر يمكن أن يمنح جسمك فرصة لإصلاح بعض الأضرار.

الشعور بالسعادة
 

تكون حالتك المزاجية أفضل خلال العطلة مقارنة لحياتك اليومية، وذلك بسبب تأثير هرمونات الاسترخاء والسعادة خلال الإجازة.

تحسين صحة قلبك
 

قد تقلل الإجازة من خطر الوفاة من أمراض القلب التاجية، وبحسب الدراسات يمكن أن تظهر الأدلة في الاختبارات المعملية، من خفض مستويات السكر في الدم إلى المزيد من الكولسترول "الجيد" HDL. وجدت إحدى الدراسات أن الفوائد قد تبدأ فقط في حالة "البقاء" غالبًا في المنزل والاسترخاء.

نوم أفضل
 

الإرهاق قد يمتص الساعات التي تحتاجها إلى النوم، أو الالتزامات العائلية أو التوتر قد تمنعك من النوم أو البقاء نائماً، هذا يمكن أن يتركك متعبًا، غاضبًا، وحتى مريضًا، لكن الإجازة تخفف الضغوط اليومية وتحسن من جودة نومك.

الاجازة 1
الاجازة 

التركيز بشكل أفضل
 

العمل الذي لا ينتهى مع قلة الإجازات يمكن أن يعوق عقلك، قد تجد صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء. يمكن لوقت الإجازة أن يعيد شحنك عقليًا وجسديًا، بحيث تعود أكثر تركيزًا ونشاطاً وقد تصبح أكثر إنتاجية في العمل والمنزل.

قلة الإصابة بالمرض
 

العمل الجاد ليمكن أن يزيد سرعة نظام الغدة الكظرية التي تطلق الهرمونات التي قد تضعف مناعتك، لذا قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالزكام أو الأنفلونزا ، وحتى حالات أكثر خطورة مثل متلازمة القولون العصبي، لذا فإن الإجازة تقوى نظام المناعة لديك.

تحسين العلاقات
 

السفر مع شريك حياتك في إجازة الويك إند تزيد من الترابط والسعادة والرضا بين الزوجين، يمكن لهذه الروابط الرومانسية والروابط الاجتماعية القوية الأخرى أن تساعد في الحفاظ على لياقتك البدنية والعقلية، خاصة عندما تكبر.

 


فوائد الاجازة

الاجازة

فوائد الاجازة للصحة

فوائد الويك اند لصحتك

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