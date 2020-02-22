نيابة مطروح تحقق مع 5 متهمين من قنا والأقصر فى قضية غسيل الأموال بالبريد

مطروح – حسن مشالي

تباشر وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشى، حاليا، التحقيق مع 5 متهمين متورطين فى قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، عقب إلقاء القبض عليهم بمحافظتى قنا والأقصر، وترحيلهما إلى مدينة مرسى مطروح، للمثول للتحقيقات أمام النيابة، تنفيذًا لقرار ضبطهم وإحضارهم فى القضية، رقم 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، خلال الـ 4 سنوات الماضية، التى تقدر بأكثر من 1,235 مليار جنيه،- بحسب بيان وزارة الداخلية- تم إيداعها وتحويلها من محافظات مختلفة، على25 حسابًا يديرها 5 من موظفى البريد لصالح الغير، فى مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و15 متهمًا آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 4 متهمين من محافظة قنا ومتهم من محافظة الأقصر، وترحيلهم للعرض على نيابة مطروح الكلية، للتحقيق معهم وهم " عبد الرحيم. ح. م"– من محافظة قنا- السابق اتهامه فى عدد من قضايا المخدرات والسلاح والسرقة بالإكراه، و"عدلي. ع. ع" – من محافظة قنا- السابق اتهامه فى قضية تبديد، و" عمرو. م. ا" – من محافظة قنا- السابق اتهامه فى عدد من القضايا، و" سعيد. ع. ا" – من محافظة قنا- السابق اتهامه فى عدد من القضايا و"حجاج. أ. ر" – من محافظة لأقصر- السابق اتهامه فى قضية إتلاف.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها، للقبض على 4 مطلوبين آخرين فى القضية، وهما 2 من محافظة مطروح، ومتهمين من محافظتى أسيوط وأسوان.

ويتولى التحقيق فى القضية بوحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، فريق يضم 5 من أعضاء من النيابة العامة، برئاسة المستشار أيمن غباشى رئيس المحكمة الكلية، وعضوية المستشار خالد جلال رئيس المحكمة الكلية، والمستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح، والمستشار أحمد وحيد مدير نيابة السلوم، والمستشار طارق عبدالكريم وكيل النيابة الكلية، المتهم فيها 30 شخصًا من بينهم 5 موظفين بمكتب بريد مطروح.

وكانت نيابة مطروح الكلية، قد قررت تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين فى قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن الحسابات المالية الخاصة بالمتهمين، لفحصها وبيان أرصدتها والمبالغ المتعامل عليها، بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر فبراير 2020، الخاصة بالقضية رقم القضية 3250 لـ 2020 جزئى مطروح.

وأشار المصدر، إلى أن هناك متهمين آخرين من المطلوبين، سيتم الإفصاح عن موقف ضبطهم وإحضارهم، فى وقت لاحق، كما يجرى التحرى عن حوالى 30 شخصًا آخرين وردت أسمائهم فى التحقيقات، للوقوف على مدى ارتباطهم وتورطهم فى القضية من عدمه.

وتعود وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.

واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشى رئيس نيابة مطروح الكلية، قرارًا بحبس الـ 20 متهمًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالى مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهمًا من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وذلك عقب التحقيقات، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح.

وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، بمعرفة هيئة البريد، أن التعاملات التى تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسى، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهمًا آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقى الأموال.

ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، وتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

وأشارت التحريات، إلى أن معظم عمليات التحويل التى تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة قنا وشخص من أسوان وشخص من الأقصر وشخص من أسيوط، كما أشارت التحريات، إلى أنهم ذوى الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم فى قضايا متنوعة، من بينها قضايا مخدرات وأسلحة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد فى محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط

كما كشفت التحريات والتحقيقات، فى قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن قيام 5 من موظفى البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعهم الوظيفية، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، فى القضية المتهم فيها 20 شخصًا.

وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين "وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقى عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم فى قضايا أسلحة ومخدرات.