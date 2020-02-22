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نيابة الزقازيق تقرر إيداع طفلة عذبها والدها وشقيقته إحدى دور الرعاية

السبت، 22 فبراير 2020 11:10 ص
نيابة الزقازيق تقرر إيداع طفلة عذبها والدها وشقيقته إحدى دور الرعاية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إيداع طفلة عمرها 13 سنة عذبها والدها بمساعدة شقيقته حرقا، إحدى دور الرعاية، وقررت النيابة انتداب أحد أخصائيى الطفولة والأمومة لعمل تقرير عن حالة الطفلة.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "ت.أ" 42 سنة عاملة بشركة أمن تابعة لمستشفى حكومى بالشرقية، بالعثور على طفلة فى حالة بكاء أمام منزلها بقرية كفر الحصر، وتبين أن الطفلة تدعى "د.م" 13 سنة مصابة بحروق، واصطحبتها لقسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة، وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدها مقيم دائرة قسم ثانى الزقازيق، وشقيقته "م" 41 سنة ربة منزل، بتعذيبها بحروق فى الرقبة من الناحية اليسرى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2244 جنح قسم ثانى الزقازيق لسنة 2020.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، من ضبط الأب وشقيقته، وأقرا قيامهما بضرب الفتاة لتأديبها بسبب سوء سلوكها، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد وقت الإصابة.

وفى سياق متصل شهد مركز صان الحجر، أمس، واقعة مشابهة لتعذيب طفلة عمرها 8 سنوات على يد زوجة أبيها، البداية عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مباحث مركز شرطة صان الحجر، بقيام " سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة "منة.ا" 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها على النار ووضعها على جسد الطفلة مما تسبب فى إصاباتها بأنحاء الجسد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020، وتمكن ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب أحمد سليم، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، من ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد إنفصال والداتها عن أبيها، وقيام كل منهما بالزواج من جديد، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتمت إحالتها للنيابة العامة.


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