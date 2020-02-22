سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نواب رئيس جنوب السودان يؤدون اليمين الدستورية

السبت، 22 فبراير 2020 11:10 م
نواب رئيس جنوب السودان يؤدون اليمين الدستورية رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان
الخرطوم /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى اليمين الدستورية، بالقصر الرئاسى بمدينة جوبا، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار، وثلاثة من نواب الرئيس ،وهم: جيمس وانى ايقا، تعبان دينق، ورييكا قرنق دمبيور.

حضر مراسم أداء القسم كل من رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس الوزراء الاوغندي، والمبعوث الخاص للرئيس الكينى لجنوب السودان، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء وفود التفاوض السودانية.

وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، شعب جنوب السودان وقادته الشجعان بتحقيق السلام، مؤكدا دعم السودان لمسيرة السلام بجنوب السودان.

وقال: "نؤمن بأن السلام يحتاج إلى التضحيات والشجاعة والإرادة الصلبة"، مضيفا "أكدتم أنكم أصحاب إرادة قوية لتحقيق السلام، ونحن سائرون على ذات الدرب والنهج حتى يتحقق السلام المنشود فى بلادنا".

وشدد الفريق أول ركن البرهان على أهمية الاصطفاف وتضافر الجهود لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية والتى تحتاج لدعم أصدقاء جنوب السودان، مؤكدا أن السودان من خلال رئاسته لمنظمة الإيجاد وبوصفه الدولة الضامنة لاتفاق سلام جنوب السودان سيبذل قصارى جهده لاستكمال مطلوبات المرحلة الانتقالية بالجنوب.

وطالب المجتمع الدولى والدول الداعمة والمانحة أن ترفع كافة العقوبات التى فرضت على حكومة جنوب السودان وبعض قياداته، معربا عن أمله فى أن يكون عام ٢٠٢٠، هو عام السلام والاستقرار واسكات البنادق فى أفريقيا.

من جانبه، عبر الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان عن شكره وتقديره للسودان لدعمه جهود تحقيق السلام والاستقرار فى جنوب السودان، مشيرا إلى الجهود الكبيرة والفاعلة التى بذلها البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو فى مسيرة سلام الجنوب.

وأكد عزم بلاده فى تعزيز وتطوير العلاقات بين شطرى السودان، معربا عن أمله فى أن يتحقق السلام والاستقرار فى السودان فى القريب العاجل.

وهنأ الرئيس سلفاكير ميارديت شعبه بالسلام ودعاهم إلى الوحدة والتسامح والمصالحة الوطنية بين كافة مكونات وقبائل جنوب السودان، داعيا اللاجئين للعودة إلى وطنهم للمساهمة فى مسيرة البناء والتعمير وطمانهم بأن السلام عم كل أرجاء الجنوب.

من جهته، أعرب رياك مشار - فى كلمته عقب أدائه القسم - عن شكره وتقديره للسودان لدعمه ومساهمته الفعالة فى مسيرة سلام جنوب السودان.

 


رئيس جنوب السودان

أخبار جنوب السودان

السودان

اليمين الدستورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة