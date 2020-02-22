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السبت، 22 فبراير 2020 03:35 م
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استغرقت 3 ساعات..

نجاح قسطرة مخية بالشريان السباتى الأيسر لشاب بالمستشفى التعليمى بطنطا

السبت، 22 فبراير 2020 03:34 م
نجاح قسطرة مخية بالشريان السباتى الأيسر لشاب بالمستشفى التعليمى بطنطا عملية جراحية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبى بالمستشفى التعليمى الجامعى فى إجراء قسطرة مخية علاجية لغلق تمدد شريانى عملاق بالشريان السباتى الأيسر بالمخ لشاب من مدينة دمياط يبلغ من العمر 30 عاما، خلال عملية استغرقت 3 ساعات، الأمر الذى يمثل تأكيدًا إضافيًا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا فى مختلف التخصصات الطبية.

 

وقال الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى، إن المستشفى تضم أفضل جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة تمامًا بعد إجراء القسطرة، وتوقف النزيف تحت الأم العنكبوتية جراء التمدد الشريانى.

 

وأضاف "سليم"، أن قسم التخدير نجح فى تخدير الحالة وإفاقتها وخروجها إلى سرير سابق التجهيز بالعناية المركزة الجراحية بالمستشفى التعليمى بعد إجراء العملية.

 

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