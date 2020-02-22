نائب: الجنيه اللي ننفقه على الصرف الصحي يوفر 1000 تنفق بالمستشفيات

القليوبية إبراهيم سالم

قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، رئيس وفد لجنة الإسكان بالبرلمان، لتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إن جهود الدولة في الوقت الحالي للانتهاء من المشروعات تعاظمت بشكل كبير للغاية على عكس السنوات الماضية، فعلى الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة تحرص القيادة السياسية على الاستمرار في التطوير والبناء.

وأضاف "عبد العزيز" خلال كلمته قبل تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، أن الجنيه الذي تصرفه الدولة على مشروعات الصرف الصحي بكل محافظات مصر يوفر "1000" جنيه مككن أن ينفقها المواطن داخل المستشفى، وهذا ما لاحظناه خلال الفترة قبل 2011، من انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة تدهور أحوال الصرف الصحي.

وتابع عضو لجنة الاسكان بالبرلمان: نسبة تغطية الصرف الصحي خلال الفترة السابقة بمحافظات الجمهورية لا تتخطي ال 14%، وتستهدف الدولة خلال 2020 حوالي 40%، موضحا أن البرلمان يسعي لتوفير 30 مليار جنيها للانتهاء من كافة مشاكل الصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، والتي استمرت علي مدار 30 عاما، لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة.

وكان قد وصل منذ قليل، وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب بقيادة النائب خالد عبد العزيز، والنائبة هيام حلاوة، والنائب عاطف مخاليف، والنائب محمد شمروخ، والنائب محمد إسماعيل، والنائب عاطف عبد الجواد، والنائب منتصر رياض.

وتعتبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر هي أخر مراحل المشروع العان للصرف الصحي بالضفة الشرقية للنيل، وقد تم تخطيطها للوصول إلى طاقة إجمالية 3.5 مليون متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي، وذلك لخدمة 12 مليون بالضفة الشرقية للنيل بالقاهرة الكبرى، حيث تم بدء مشروع الجزء الثاني من المرحلة الثانية في فبراير 2014.

وتمر خطوات المعالجة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بعدد من الخطوات علي رأسها مرحلة ما قبل المعالجة والتي تهدف التخلص من الجسيمات الكبيرة والشحوم والرمال، ثم مرحلة المعالجة الابتدائية بعد رفع المياه تمر إلي أحواض الترسيب الابتدائي حيث تقوم 60% من المواد العالقة 95% من المواد القابلة للترسيب في صورة حملة ابتدائية وعددهم 6 خزانات يبلغ قطر الواحد بهم 55 متر.

وتبدأ بعد ذلك مرحلة المعالجة الهوائية "البيولوحية"، والتي تمر خلالها مياه المعالجة ابتدائيا إلي أحواض التهوية، ثم تبدأ مرحلة المعالجة الثانوية حيث تمر المياه إلى خزانات التوزيع لأحواض الترسيب النهائية وعددها 12 خزان، ثم مرحلة معالجة الحمأة، ثم مرحلة الهضم اللا هوائي، ثم التجفيف الميكانيكي.