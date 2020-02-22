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نائب البنك المركزى الصينى: تأثير كورونا الاقتصادى محدود.. ونظامنا المالى مرن

السبت، 22 فبراير 2020 05:29 م
نائب البنك المركزى الصينى: تأثير كورونا الاقتصادى محدود.. ونظامنا المالى مرن فيروس كورونا
رويترز

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نقلت وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت عن تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قوله إن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني قصير الأمد ومحدود وإن بكين واثقة تماما من انتصارها في الحرب على هذا الوباء.
 
ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن تشن قوله : إن الصين لديها أدوات كثيرة في مجال السياسة من أجل إدارة الاقتصا د  ، كما أن سياستها النقدية التيسيرية لم يطرأ عليها تغيير ، مضيفا  إن العملة الصينية لن ترتفع أو تنخفض بهامش كبير وإن النظام المالي للبلاد مرن للغاية في مواجهة الأخطار.
 
وكانت تراجعت الأسهم الأمريكية وسجل ناسداك أسوأ انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في نحو ثلاثة أسابيع يوم الجمعة حيث أججت طفرة في إصابات فيروس كورونا الجديدة وبيانات تظهر ركود أنشطة الشركات الأمريكية في فبراير شباط مخاوف المستثمرين حيال النمو الاقتصادي.
 
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 227.3 نقطة بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 28992.68 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.55 نقطة أو 1.05% ليسجل 3337.68 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 174.38 نقطة أو 1.79 بالمئة إلى 9576.59 نقطة.

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