"مياه المنيا" توقع اتفاقية لمد وصلات المياه والصرف للأسر الأكثر احتياجا

كتب أحمد حسن

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، بالتعاون مع القطاع المالى والتجارى، نجحت فى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى الجمعيات لمد وصلات المياه والصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بعدد من قرى المحافظة.

وأضاف المهندس ياسر الشهاوى: سيتم مد 40 وصلة مياه بقيمة 83 ألف جنيه، بالإضافة إلى 40 وصلة صرف صحى بإجمالى 92 ألف جنيه، وذلك تحت إشراف قطاعى المياه والصرف الصحى بالشركة، وسيتم توزيع هذه الوصلات على الأسر الأشد احتياجاً بقرى (بنى أحمد الشرقية – بنى أحمد الغربية – صفط الخمار)، وعدد من القرى داخل المحافظة مجاناً.

وأكد أن الشركة تسعى للتعاون مع جميع الجهات المانحة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجاً داخل المحافظة، وذلك من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

وأوضح أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 203 آلاف م3/يوم، بتكلفة 1.299 مليار جنيه، لخدمة 375 ألف نسمة، وهى (محطة مياه أبوقرقاص – توسعات محطة مياه سمالوط – استكمال شبكات مياه العدوة بمغاغة – محطة مياه الفرجاني - بنى مزار – محطة مياه آبا البلد - مغاغة – محطة مياه نزلة البدرمان - ديرمواس – محطة مياه نزلة أسمنت - أبوقرقاص).

وأضاف جارى تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى المدن، وهى (مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020 – مشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/6/2020 – مشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/12/2020).

وأوضح أنه تم التسليم الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف العدوة، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، ومشروع مرافق (17) عمارة أبوقرقاص، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل للمعالجة، وتنفيذ أعمال التركيبات لمحطة الري للغابة، بمشروع محطة معالجة صرف صحى المنيا، بطاقة 90 ألف م3/يوم.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ 28 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، لخدمة نحو 477 ألف نسمة، بما نسبته 10% من سكان المناطق الريفية، وجارى إجراء تجارب التشغيل لـ5 مشروعات صرف صحى بالمناطق الريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3% من سكان المناطق الريفية، بخلاف 26 منطقة ريفية تتمتع بخدمات الصرف الصحى، يقطنها 545 ألف نسمة، بما نسبته 11.4% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.