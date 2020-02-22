مطار القاهرة يستقبل الطائرة الثالثة لمصر للطيران طراز إيرباص A320Neo .. صور

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، ثالث طائرات مصر للطيران من طراز إيرباص A320Neo حروف تسجيل SU-GFL قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا، من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت على استلامهم الشركة الوطنية مصر للطيران .

وحرصت سلطات مطار القاهرة على استقبال طائرة مصر للطيران الجديدة برش المياه على الطائرة، وفقا للتقاليد المتعارف عليها فى الطيران.

وقام وفدا من الشركة خلال الأيام الماضية بإنهاء كافة إجراءات استلام الطائرة الأولى من طراز ايرباص A320neo من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا، حيث يضم الوفد ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلى شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلى أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، وقام بإنهاء كافة إجراءات المراجعة على الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، والتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلى الجهات المعنية .

الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت وخاصية ال Live TV التى تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية فى كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوى الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل فى القطاع وأحدث جيل من المحركات التى من شأنها توفير 20% فى معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعد فى درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا فى الدرجة السياحية .

يذكر أن مصر للطيران، تسلمت طائرتين من نفس الطراز خلال الشهر الجارى، حيث قامت بتشغيل الطائرة الأولى من طراز إيرباص A320neo برقم MS914، الأربعاء الماضى متجهة إلى أبوظبى فى أولى رحلاتها الجوية بعد أن تسلمتها الشركة منذ أسبوع من مصنع شركة إيرباص العالمية فى مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصر للطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".