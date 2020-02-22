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مرور القاهرة يغلق بعد منتصف الليل منزل كوبرى أكتوبر من شارع سرايا الجزيرة

السبت، 22 فبراير 2020 12:55 م
مرور القاهرة يغلق بعد منتصف الليل منزل كوبرى أكتوبر من شارع سرايا الجزيرة كوبرى اكتوبر - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء غلق منزل كوبرى أكتوبر من شارع سرايا الجزيرة القادم من القاهرة اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 23/2/2020 حتى الساعة الخامسة من صباح ذات اليوم..وذلك لإجراء بعض الأعمال الخاصة بشركة الكهرباء.
 
وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.
 
 

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