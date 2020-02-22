محافظ كفر الشيخ يطمئن على "هيام"طالبة حادث التروسيكل وحبس المتهمين 15 يوماً

كفر الشيخ – محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، على الحالة الصحية لـ"هيام محمد الشربيني" 17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والتي أُصيبت بكسور نتيجة لتعرضها لحادث تصادم، حيث تم إجراء العملية الجراحية " تركيب مسمار نخاعى لـتثبيت الكسرين " بنجاح بمستشفى كفر الشيخ العام، وتم وضعها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالطاقم الطبي وجهودهم المبذولة لإجراء العملية الجراحية، مشدداً علي تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وعلى جانب أخر أمر المستشار إسماعيل خضر، رئيس نيابة الأحداث في كفر الشيخ، بحبس طفلي التروسيكل المتهمين بصدم طالبة في شارع عمومي بمنطقة العزبة الجديدة، بمدينة كفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجه المستشار إسماعيل خضر، رئيس نيابة الأحداث في كفر الشيخ،اتهامات لطفلي التروسيكل المتهمين بصدم طالبة في الشارع، بالشروع في قتل طالبتين، واستعراض القوة ضدهما، وترويع مواطنين.

فيما قرر رئيس نيابة الأحداث، ضم الطالبة هند مؤمن، زميلة الضحية إلى التحقيقات، واعتبارها مجني عليها ثانية، بناًء على طلب عمرو بيومي، محامي المجني عليها الطالبة "هيام"، خلال جلسة التحقيق مع الطفلين، لثبوت تعرض الطالبة الثانية للخطر، أثناء تواجدها مع زميلتها خلال الحادث.

وتبين من التحقيقات، تعمد الطفلين المتهمين التعرض بالمركبة البخارية "تروسيكل" للمجني عليهما بسرعة عن الحد المسموح بها، ما أدى إلى إصابة الطالبة الأولى هيام محمد الشربيني، بكسور في الساق اليسرى، وجروح، وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكان رئيس نيابة الأحداث بكفر الشيخ، استمع لطفلي التروسيكل، في جلسة تحقيق، حول اتهام الطالبتين هيام محمد الشربيني، وزميلتها هند مؤمن، في الواقعة بتعمد صدمهما بالتروسيكل، بشارع عمومي بمنطقة العزبة الجديدة، بمدينة كفر الشيخ.