سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على "هيام"طالبة حادث التروسيكل وحبس المتهمين 15 يوماً

السبت، 22 فبراير 2020 03:18 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن على "هيام"طالبة حادث التروسيكل وحبس المتهمين 15 يوماً اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، على الحالة الصحية لـ"هيام محمد الشربيني" 17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والتي أُصيبت بكسور نتيجة لتعرضها لحادث تصادم، حيث تم إجراء العملية الجراحية " تركيب مسمار نخاعى لـتثبيت الكسرين " بنجاح بمستشفى كفر الشيخ العام، وتم وضعها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالطاقم الطبي وجهودهم المبذولة لإجراء العملية الجراحية، مشدداً علي تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وعلى جانب أخر أمر المستشار إسماعيل خضر، رئيس نيابة الأحداث في كفر الشيخ، بحبس طفلي التروسيكل المتهمين بصدم طالبة في شارع عمومي بمنطقة العزبة الجديدة، بمدينة كفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجه المستشار إسماعيل خضر، رئيس نيابة الأحداث في كفر الشيخ،اتهامات لطفلي التروسيكل المتهمين بصدم طالبة في الشارع، بالشروع في قتل طالبتين، واستعراض القوة ضدهما، وترويع مواطنين.

فيما قرر رئيس نيابة الأحداث، ضم الطالبة هند مؤمن، زميلة الضحية إلى التحقيقات، واعتبارها مجني عليها ثانية، بناًء على طلب عمرو بيومي، محامي المجني عليها الطالبة "هيام"، خلال جلسة التحقيق مع الطفلين، لثبوت تعرض الطالبة الثانية للخطر، أثناء تواجدها مع زميلتها خلال الحادث.

وتبين من التحقيقات، تعمد الطفلين المتهمين التعرض بالمركبة البخارية "تروسيكل" للمجني عليهما بسرعة عن الحد المسموح بها، ما أدى إلى إصابة الطالبة الأولى هيام محمد الشربيني، بكسور في الساق اليسرى، وجروح، وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكان رئيس نيابة الأحداث بكفر الشيخ، استمع لطفلي التروسيكل، في جلسة تحقيق، حول اتهام الطالبتين هيام محمد الشربيني، وزميلتها هند مؤمن، في الواقعة بتعمد صدمهما بالتروسيكل، بشارع عمومي بمنطقة العزبة الجديدة، بمدينة كفر الشيخ.

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

نيابة عامة

اخبار الحوادث

تعليم كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة