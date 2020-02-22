محافظ كفر الشيخ لأعضاء مجلس النواب: لجان مستقلة لاستلام الطرق

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس عبدالحميد عمار، فرع هيئة الطرق بكفر الشيخ، والمهندس محمد خالد، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، ومحمد حلمي، مدير إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلس النواب.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الطرق الحيوية المزمع تنفيذها لخلق شبكة طرق بنطاق المحافظة، بتكلفة 210 مليون جنيه، بإجمالي طول 92 كم، لتطوير الطرق ورفع كفاءتها، وربط محاورها المختلفة بالشبكة القومية للطرق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل لجان مستقلة لاستلام الطرق من مديرية الطرق وهيئة الطرق وجامعة كفر الشيخ وتضمن " استلام ابتدائي، استلام نهائي، سحب عينات عشوائية "، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لافتًا أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة بمحافظة كفر الشيخ، مكلفاً جميع رؤساء المراكز والمدن تخصيص نائب مدينة للمتابعة والرقابة الذاتية داخل المركز، وتجهيز تقارير بالطرق المنفذة لكل مركز ومدينة خلال 10 أيام، مشدداً أنه سيتم تشكيل لجان لأخذ عينات من الطرق برئاسة محافظ كفر الشيخ ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديرية الطرق وهيئة الطرق.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم تفعيل GIS بالمحافظة، وربط الإحداثيات بعمل دراسات لمسارات الطرق بالاستعانة بالأقمار الصناعية لخلق شبكة طرق متكاملة للصالح العام، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية على أرض محافظة كفر الشيخ.