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محافظ المنيا يتفقد بنك الدم ومركز الأورام لمتابعة مستوي الخدمات الطبية

السبت، 22 فبراير 2020 03:00 م
محافظ المنيا يتفقد بنك الدم ومركز الأورام لمتابعة مستوي الخدمات الطبية محافظ المنيا خلال جولته المفاجئة
فريق المحافظات

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضمن جولة مفاجئة اليوم المركز الإقليمي لبنك الدم، ومركز الأورام، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف على الاحتياجات الفعلية حيث تابع المحافظ سير العمل داخل المركزين، وتوفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، حيث أكد المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي من أولويات العمل، ومن أهم الملفات المكلف بها من قبل القيادة السياسية، للاهتمام بصحة المواطن المصري، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تفقد المحافظ، أقسام العمل داخل المركز الإقليمي لبنك الدم، ومركز الأورام، حيث راجع دفاتر تسجيل المترددين علي المركز، وطرق سحب العينات، وعدد المتبرعين داخل المركز، والتأكد من توافر جميع الفصائل التي يحتاجها المواطنون

كما تابع أقسام العمل داخل مركز الأورام، من العيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها والمسح الذرى وأقسام الجراحة الداخلية (رجال- نساء- أطفال) وكذلك غرفة العمليات والعناية المركزة، ووجه مدير المركز بضرورة مراعاة الحالات المرضية المزمنة وكبار السن والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم .

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المركز، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الأدوية .

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