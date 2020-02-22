محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة الصحة بعرض تقرير مفصل باحتياجات المستشفى العام القديم

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم المستشفى العام القديم بالمنصورة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين والوقوف على سير الأعمال فى المبنى الجديد.

وأكد محافظ الدقهلية على أن أهم أولوياته هو توفير خدمة طبية لائقة للمرضى وتوفير الراحة للمترددين وقال لا أقبل تحت أى مبرر وجود مواطنين بلا مكان انتظار، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى عن سير أعمال إنشاء المبنى الجديد.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة وكافة المسئولين عن المستشفى بعرض تقرير مفصل باحتياجات ومعوقات العمل بالمستشفى، مؤكدا على أنه سيقوم بحل كافة المشكلات وتذليل كل المعوقات التى تؤخر انتهاء إنشاء المبنى الجديد. لخدمة مرضى المحافظة فى أسرع وقت.

كما تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، سير عمل السيارات المكنسية بشوارع مدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على جودة الأداء ومستوى النظافة على أرض الواقع.

ووجه محافظ الدقهلية للعميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور بالدقهلية، برفع جميع السيارات على جانبى الشوارع لتنظيف ما تحتها، بالتنسيق مع أصحاب العمارات، مشيرا إلى ضرورة تنظيف الرصيف وما حوله وليس جانبى الشوارع فقط.

وطلب محافظ الدقهلية من العاملين على السيارات المكنسية بتفريغ حمولتها أولا بأول لمنع تساقط الأتربة بالشارع مرة أخرى، ووجه لنائب رئيس حى غرب بتكثيف عمل السيارات المكنسية بجميع شوارع المدينة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على أن السيارات المكنسية التى أنضمت لمنظومة النظافة جاءت من أجل أداء عمل جديد بالمنظومة وإضافة إليها وتعظيم الاستفادة من وجودها لخدمة المواطنين بجميع مدن المحافظة والارتقاء بمستوى النظافة بما يليق بأهلنا. وعودة المنصورة والدقهلية عروس الدلتا إلى عهدها القديم .



ويذكر أنه قد عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة واجراءات التصالح مع المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب من تقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح مع المخالفين وفقا للقوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة، مشيرا إلى أهمية انتهاء كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.

وأكد مختار أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.



محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام



محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام



محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام



محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام



محافظ الدقهلية مع عمال السيارات المكنسية بشوارع مدينة المنصورة

محافظ الدقهلية مع عمال السيارات المكنسية بشوارع مدينة المنصورة

محافظ الدقهلية مع عمال السيارات المكنسية بشوارع مدينة المنصورة

محافظ الدقهلية مع عمال السيارات المكنسية بشوارع مدينة المنصورة

محافظ الدقهلية مع عمال السيارات المكنسية بشوارع مدينة المنصورة