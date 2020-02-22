محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات بإعادة توزيع 47 فنى تنظيم بالمجالس القروية بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، قراراً بحركة تنقلات داخل مركز ومدينة إسنا تضمنت إعادة توزيع فنى التنظيم بالوحدات القروية، وذلك لدعم حركة العمل لخدمة المواطنين بصورة أفضل فى مختلف الأماكن، حيث أوضح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن حركة التنقلات شملت إصدار المحافظ القرار رقم 87 لسنة 2020 بتوزيع 47 فنى تنظيم بكافة المجالس القروية.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان أن حركة التنقلات التى جرت لفنى التنظيم، كان ذلك للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى مراكز ومدن إسنا، كما تهدف إلى توزيع الخبرات الفنية فى مختلف المواقع، والعمل على نقاط الضعف وتقويتها، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب بذل مزيداً من الجهد حتى نستطيع أن نحقق مزيدا من الإنجازات التى يرضى عنها المواطن داخل إسنا، مشدداً على أن الفترة القادمة ستشهد ضخ دماء جديدة من الشباب ممن يتمتعون بالكفاءة والنشاط وتمكينهم من القيادة لمناصب أعلى.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم قراراً بتعيين الدكتور محمد محمود رزق، نائب رئيس مركز الطود، رئيساً لمركز ومدينة الطود، وذلك خلفاً للعميد محمد إبراهيم عياد رئيس المدينة السابق، حيث كان قد تخرج الدكتور محمد محمود محمد رزق من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام2001، واستكمال مشواره الأكاديمى بحصوله على دبلوم الدراسات العليا فى حقوق الإنسان، ثم حصل على الماجستير فى القانون العام بجامعة أسيوط كما حصل رئيس المدينة على الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة أسيوط عام 2014.

وكان قد أعلن رئيس مركز ومدينة القرنة العميد علاء عبد الجابر، أنه تم اعتماد حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء القرى بمركز ومدينة القرنة، ضمت عناصر من الشباب وعنصر نسائى لضخ دماء شابة جديدة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لدعم حركة العمل لخدمة الأهالى بصورة أفضل فى مختلف المواقع القيادية بمدن وقرى الأقصر، حيث أن الحركة شملت إصدار المحافظ القرار رقم 65 لسنة 2020، بتكليف كل من حسام عوض الله شيبة الحمد رئيسا لقرية الأقالتة، وسهرى عبد الموجود عبدالراضى رئيسا لقرية الملاحة، وسيد حسن محمود رئيسا لقرية الغربى قامولا، وسيد حسان محمد عوض رئيس لقرية القبلى قامولا، ونادية محمد سعيد رئيسا لقرية الشيخ عامر، بالإضافة إلى تكليف حمدى على أحمد مسؤولا لملفى التقنين والتهجير.