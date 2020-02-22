مجدى يعقوب: مركز القلب لمعالجة الناس مجانا دون تمييز بسبب اللون أو الدين

كتب محمد رضا

تحدث جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، عن الفكرة الأساسية لإنشاء مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى.

وقال يعقوب "الفكرة إن احنا نعالج الناس بمساواة كاملة بغض النظر عندهم فلوس أو معندهمش، شكلهم إيه لونهم إيه ديانتهم إيه.. والمركز ده - أى مركز القلب فى أسوان - والمركز الجديد مبياخدش ولا مليم".

وفى تقرير نشرته شبكة "CNN"، خلال حوارها مع الدكتور مجدى يعقوب، أوضحت أن مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى الجديد لعلاج مرضى القلب، سيجرى 10 آلاف عملية مجانية سنوياً، فيما أجرت "CNN"، حوارًا مع الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مجدى إسحاق أستاذ شرفى فى معهد الإدارة البريطانى، للتحدث عن أسباب أمراض القلب فى الشرق الأوسط وطرق تجنب الإصابة بها.





وذكر الدكتور مجدى يعقوب: "احنا عندنا فى الشرق الأوسط وفى مصر أمراض قلب كثيرة جدًا بأنواع مختلفة، وعندنا أمراض وراثية لعضلة القلب وللكهرباء بتاعت القلب.. وعندنا تصلب فى الشرايين التاجية ودى بتعمل نوبات قلبية ناس أصغر ما هما فى الغرب بيجيلهم ذبحة صدرية ونوبات قلبية ودى لها أسباب مختلفة أولها الجينات بتاعتنا وحاجة تانية السجائر والأكل اللحمة الحمراء والدسمة وعدم الرياضة".

وأضاف جراح القلب العالمى: "عندنا سكر عالى جدًا وبعدين ضغط الدم عالى ولا يعاالج وأمراض تانية زى التشوهات الخلقية الموجودة بنسبة عالية جدًا.. وآخر حاجة بقى أقولها لحضرتك هى الحمى الروماتزمية ودى عندنا فى مصر والمنطقة وفى اليمن حاجة محزنة جدًا.. وفى الشرق الأوسط فى أبحاث علمية بتورى إن لسه بتزيد نسبة أمراض القلب وإنما فى الغرب بتنزل".





بدوره، قال الدكتور مجدى إسحاق أستاذ شرفى فى معهد الإدارة البريطانى، "خدى مصر لوحديها.. كل سنة بيتولد 35 ألف طفل بحالات وراثية 40% منهم يحتاج تدخل جراحى سريع وشريحة من 20% إلى 25% بتبقى معقدة.. والعالم العربى خاصة منطقة الخليج والكويت فى نسب أمراض السكر عالية جدًا وعندنا أمراض الضغط عالية جدًا.. كل الحاجات والعوامل دى بتخلى المنطقة بتاعتنا أكثر وأعلى فى نسب أمراض القلب ووفيات أمراض القلب".