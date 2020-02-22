كوريا الجنوبية تسجل 142 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 142 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابيين في البلاد إلى 346 حالة.
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية فإنه من بين الحالات الجديدة، تم نقل 91 حالة إلى مستشفى في مقاطعة تشونغدو، والتي صنفتها الحكومة باعتبارها واحدة من "مناطق الرعاية الخاصة" ، حسبما نشرت روسيا اليوم .
وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية الجمعة إلى 76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم.
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
و قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.
ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.
وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
من جانب آخر، كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أمس الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونغتشينغ.
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