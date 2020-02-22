قتلى وجرحى إثر إطلاق نار فى لوس انجلوس الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، في عملية إطلاق نار أثناء تنظيم مسابقة لمعركة الديوك في منطقة باكويما التابعة لـ"لوس أنجلوس".

ونقلت شبكة "abc" الأمريكية عن شركة لوس أنجلوس، أنه تم نقل 2 مصابين إلى المستشفى حالتهم حرجة.

وقالت الشرطة، إن مطلق النار مازال طليقا، مشيرة إلى أن دوافع إطلاق النار غير معروفة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار في أمريكا، لا تتوقف حيث تعرض 6 اشخاص لإطلاق نار حينما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، أول الشهر الجاري.

ونجحت الشرطة في القبض على المشتبه به واحتجازه، لكنها لم تعلن الدافع وراء الحادث.