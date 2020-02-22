فيديو ..رئيس الوزراء: مصر تنشد العدالة والتنمية لمختلف دول القارة الإفريقية

كتب إبراهيم قاسم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرًا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063".

جاء ذلك فى كلمته اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدًا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستورى، ونحو 100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.

وعزا رئيس مجلس الوزراء ثقته فى نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده فى إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية" كأحد المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتى انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الإفريقى كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.

وفي ذات السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء بمختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الإفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول إفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.