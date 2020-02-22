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فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

السبت، 22 فبراير 2020 10:27 ص
فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟ البصمات
إعداد ـ محمود عبد الراضى

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يعتقد بعض المجرمين بالخطأ ارتكابه لجريمة كاملة وعدم تركه أى أثار خلفه، لكن يبقى سلاح البصمات فى مسرح الجريمة فاضحاً للمجرمين، فتتنوع البصمات بمسرح الجريمة، وتعد بصمة اليد الأشهر، فلا توجد بصمات متشابهة لأحد نهائيا، وليست بصمة اليد التى تفضح المجرمين فحسب، لكن هناك بصمات أخرى، فبصمة القدم تحدد اتجاه المجرم وأماكن دخوله وخروجه، وتحدد المتهم منتعل أو حافى القدمين وتحدد عدد الجناة، فضلاً عن نوع القدم "مقوسة ـ عادية ـ منبسطة".

الفيديو التالى يشرح كيف تفضح البصمات المجرمين فى أغلب الحرائم.


البصمات

بصمات المتهمين

رفع بصمات الجناة

بصمات اليد

بصمات القدم

اليوم السابع بلس

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