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فضيحة جديدة.. ممرض يقاضى شقيق أمير قطر: حرض على اغتصاب صديقتى

السبت، 22 فبراير 2020 12:38 م
فضيحة جديدة.. ممرض يقاضى شقيق أمير قطر: حرض على اغتصاب صديقتى خالد بن حمد شقيق تميم
كتب محمود العمرى

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اتهم ماثيو الليندى، الممرض والحارس الشخصى للشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثانى، شقيق أمير قطر، تميم بن حمد  بالتحريض على اغتصاب صديقته وتركها للموت فى هجوم على منزله فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل. 

الممرض ماثيو الليندى، كان قد رفع دعوى قضائية، ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، يطالبه بتعويض قيمته 34 مليون دولار، بعد اتهامه للشيخ خالد باحتجازه كرهينة.

وأضاف الممرض فى تصريحات للديلي ميل البريطانية، أن صديقته آبي هان تعرضت للاغتصاب وتم تركها تصارع أنفاسها الأخيرة، في هجوم غامض على منزلهم في لوس أنجلوس الشهر الماضي، لافتا إلى أن الدماء كانت منتشرة فى كل مكان فى منزلهم، كان هناك دماء على الستائر وعلى السرير، حيث يخشى الليندى أن الهجوم مرتبط بدعواه ضد الشيخ.

وذكر الممرض والحارس الشخصي لشقيق تميم، أنه تم نقل صديقته هان إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى هنتنجتون مغيبة الوعى، ولم يكن الأطباء متأكدين مما إذا كانت قادرة على البقاء على قيد الحياة طوال الليل، وأمضت صديقته التى تعمل محاسبة في باسادينا يومين في غيبوبة، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين، حيث تقضى فترة النقاهة فى المنزل مع ظهور أعراض تلف فى الدماغ، بسبب تعرضها لضربات هائلة متعددة على رأسها، كما تشير الأدلة الجنائية  إلى تعرضها للاغتصاب.

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وقالت الشرطة إنه على الرغم من عدم وجود أدلة على تورط الشيخ خالد، إلا أنهم يحققون فى اتهامهات الليندي، وحتى الآن إنه لم يستجب محامون الشيخ خالد أو السفارة القطرية للتعليق.

ويعيش الممرض البالغ من العمر 38 عاما وصديقته في مجمع سكني راقي في وسط باسادينا يتطلب بطاقات أو أكواد رئيسية للدخول، حيث أخبرت الشرطة الزوجين أن مثل هذا الهجوم يعد نادر للغاية.

ويقول الليندي إن الهجوم الوحشي تركه هو وصديقته في حالة خوف دائمة وأشار: "في كل مرة أغادر فيها إلى العمل، علي أن أقلق من أن تكون صديقتي في المنزل لوحدها،على الرغم من أن لدينا نظام أمني، لأنني لا أعتقد أن هذا سيكون الهجوم الأخير، بل هو الهجوم الأول"، وقالت ريبيكا كاستانيدا، محامية الليندي في قضيته ضد الشيخ خالد، إنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي بالهجوم على هان.


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