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غرفة السياحة تطلق مبادرة "مصر جميلة" ومسابقة لأفضل 10 صور أثرية

السبت، 22 فبراير 2020 03:02 م
غرفة السياحة تطلق مبادرة "مصر جميلة" ومسابقة لأفضل 10 صور أثرية حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية
كتبت آمال رسلان

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أطلقت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، مبادرة  "مصر جميلة" لإظهار أوجه الجمال المختلفة بكافة أنحاء مصر ومقاصدها السياحية، مساهمة من الغرفة في تنشيط السياحة، حيث تتضمن المبادرة ضمن فعالياتها تنظيم مسابقة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر.

وتأتي المبادرة في إطار حرص مجلس إدارة غرفة شركات السياحة على المساهمة بفعالية في كل جهد يظهر أوجه الجمال المختلفة بمصر لدعم صناعة السياحة، وأيضا دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية بشتي الطرق والوسائل وتتم بالتعاون بين الغرفة والقائمين على الهاشتاج الذى تصدر وسائل التواصل الاجتماعي   (#اتصور_كانك_في_اوروبا).

وبتكليف من مجلس إدارة الغرفة عقد المهندس أحمد صبرى مستشار الغرفة للتسويق الإلكترونى والتحول الرقمى، اجتماعا مع مطلق هاشتاج أتصور وكأنك في أوروبا، أحمد أدريانو، لبحث التعاون المشترك في تنفيذ المبادرة الجديدة وتقديم جوائز لأفضل صور فائزة بالمسابقة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استخدام صفحة الغرفة كمنصة للمسابقة. ومن المقرر الاعلان عن مسابقة مصر جميلة على صفحة الغرفة. واستقبال الصور المشاركة واختيار افضل عشرة صور تعبر عن جمال المعالم المصرية و  المنشورة على الهاشتاج.

 وسوف يتم فرز الصور المقدمة و اختيار افضل 100 صورة من خلال لجنة تحكيم من الغرفة وأعضاء الهاشتاج، ونشر الاعمال المختارة (المائة)  للتصويت العام من قبل الجمهور على صفحة الغرفة الرسمية ويتم تنظيم حفل كبير لتسليم الجوائز للفائزين.

وتصدر هاشتاج "اتصور_كأنك_فى_أوروبا"، مجموعات وصفحات موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وذلك بعد إطلاق مسابقة تستهدف تشجيع السياحة فى مصر، من خلال نشر الأعضاء صورًا لهم فى أماكن بمصر، بطلة أوروبية، الأمر الذى سارع من أجله الشباب المتعطشون لعرض تجربتهم فى الأماكن السياحية بمصر.

وشارك الآلاف من رواد الفيس بوك  على نشر صورهم فى المناطق  الأثرية والسياحية، والمناظر الطبيعية في مختلف محافظات مصر لإبراز جمالها والترويج لها،  على غرار بعض الصور لمعالم مشهورة بأوروبا، خاصة في محافظات الدلتا ومحافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والصحاري الموجودة في مصر.

 


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