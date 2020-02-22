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غادة والى تؤدى اليمين لتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

السبت، 22 فبراير 2020 11:44 ص
غادة والى تؤدى اليمين لتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة غادة والى تؤدى حلف اليمين
كتب ـ محمد تهامى زكى

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أجرت الدكتورة غادة والى زيارة إلى نيويورك، أدت خلالها حلف اليمين لتولى مهام منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة فى فيينا، وقد تم ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للدكتورة غادة والى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

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ووفقا لوزارة لخارجية المصرية، أقام السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، مناسبة لتكريم الدكتورة غادة والى، بدار السكن المصرية شارك فيها قيادات الأمم المتحدة والسفراء ورؤساء المجموعات الجغرافية بالمنظمة، حيث أشاد السفير إدريس بثقة السكرتير العام للأمم المتحدة فى الدكتورة غادة والى وقدراتها، مما أهلها لتوليها هذا المنصب، مشيراً إلى أن عملية الاختيار اتسمت بالمنافسة القوية وجاء الاختيار على أسس موضوعية، مؤكدا على ما يعنيه ذلك ليس لمصر وحدها، ولكن أيضاً للدول الأفريقية والعربية ولقضايا تمكين المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى أهمية ذلك فى إشراك دول الجنوب بشكل أمثل فى المناصب القيادية الدولية.
 
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من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والى عن تقديرها للدعم الذى تلقته من القيادة السياسية المصرية، ومن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، كما أعربت عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعى إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة، مؤكدة الترابط بين الجريمة المنظمة عابرة الحدود والإرهاب والفساد.

 

 


غادة والى

غادة والي

الامم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

سكرتير الامم المتحدة

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