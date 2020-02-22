غادة والى تؤدى اليمين لتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

أجرت الدكتورة غادة والى زيارة إلى نيويورك، أدت خلالها حلف اليمين لتولى مهام منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة فى فيينا، وقد تم ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للدكتورة غادة والى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.
من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والى عن تقديرها للدعم الذى تلقته من القيادة السياسية المصرية، ومن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، كما أعربت عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعى إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة، مؤكدة الترابط بين الجريمة المنظمة عابرة الحدود والإرهاب والفساد.
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