عروض مسرحية جديدة بمهرجان أندية المسرح بقصور الثقافة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، عرضان مسرحيان، ضمن خطة عروض نوادي المسرح 2020 والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمرحلة الثانية من المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

حيث جاء العرض الأول بعنوان "التابوت" لقصر ثقافة الشاطبي يتناول العرض قصة إيزيس وأوزوريس في العصر الفرعوني والصراع بين الخير والشر من أجل الوصول إلى الحكم، يستنكر العرض وجود الخير والشر أمام وجود الطموح، فمن يريد أن يحقق شيء ما سيصل أي كانت الطريقة، العرض بطولة حسن جمال، قاسم رزق، سهيلة وجيه، إسراء ناجي، مصطفى الشرنوبي، محمد عبد الرحيم، هريدي، على مدحت، يوسف الكسار، مازن معتز، محمد صلاح، سيف حسنين، حبيبة جمال، عمر رضا، مصمم ديكور حسن جمال، تنفيذ ديكور حسن جمال وأسامة جابر، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد طارق، إعداد وتنفيذ موسيقى محمد إبراهيم، كيروجراف كرسبو، مدير خشبة مسرح سيف حسنين ويوسف الكسار، مخرج منفذ هريدي، ماكياج حبيبة النجار، تصميم ملابس مريم زمزم، تنفيذ ملابس زينة حسن وصفاء محمد، تدريب ممثلين خالد أحمد، تأليف وإخراج على مدحت

أما العرض الثاني جاء بعنوان" الطريقة المضمونة للتخلص من البقع " لقصر ثقافة الأنفوشى، وتدور أحداثه حول إمراة في الثلاثينيات من عمرها مرت بها أحداث كثيرة، واكتشفت أن الشخص الذي تحبه سبب لها الكثير من البقع في حياتها والحل الوحيد للتخلص من تلك البقع هو استخدام البوتاس "مادة كاوية" وبالفعل تفكر في التخلص من ذلك الشخص بتلك الطريقة وتمر أمام عينيها كل ما جرى من ذكريات بينهما لتغير مجرى الأحداث، العرض للكاتبة رشا عبد المنعم، أداء آية غنيم، تأليف موسيقي أسامة حماد، ملابس عبير عصام، تنفيذ ديكور مريم أحمد ، عبد الرحمن محمد ، عبد الرحمن جريو ، محمد عرفة، سينوغرافيا وإخراج أحمد علاء علي



العروض المسرحية



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