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ضبط قضايا استيلاء على المال العام والتربح بقيمة 4 مليارات جنيه

السبت، 22 فبراير 2020 03:29 م
ضبط قضايا استيلاء على المال العام والتربح بقيمة 4 مليارات جنيه وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، وحماية الاقتصاد الوطني.

 

وشنت شرطة التموين حملات مكبرة، نجحت فى ضبط 7131 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 103 قضايا أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 15151 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 2045385 جنيها.

 

وأثمرت الجهود عن ضبط 16 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 333038 لتر، وضبط 7012 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1471,153 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "402" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "336,269" طن، وضبط 92 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "141,154" طن.

 

ووجهت مباحث التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 76600 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 53814137 جنيها.

 

وأثمرت جهود الداخلية فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1516 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة بينها 158 قضية ضرائب عامة، وكشف 225 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 89 قضية فى مجال الجمارك، و7 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و392 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 487 حكما قضائيا، و140 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 14 قضية فى مجال مكافحة جرائم " إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- توظيف أموال"، و4 قضايا فى مجالات جرائم "استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير–احتيال مصرفى– غسل أموال " بقيمة بلغت 4373045530 جنيها مصرى.

 

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1162 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد"، بالإضافة إلى ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 6 متهمين ارتكبوا واقعتين سرقة.

 

ونجحت مباحث المصنفات فى ضبط 149 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية فى ضبط 388 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، وضبط 982 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و278 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و180 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و118 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 721 لنش وباخرة سياحية.

 

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط 17 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و142 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة"، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 4126 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – تهريب الآثار والإتجار بها – قضايا ومخالفات شركات سياحية" خلال أسبوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.


الامن الاقتصادي

الداخلية

تهرب ضريبي

اختلاس

رشوة

المال العام

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