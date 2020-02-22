ضبط عاطل لإتجاره بالأسلحة النارية فى بنها

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة بنها، القبض على عاطل، لقيامه بالإتجار بالأسلحة النارية محلية الصنع، إذ ألقى القبض عليه بحوزته 6 قطعة أسلحة وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث كانت قد وردت معلومات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام عاطل بدائرة المركز بالإتجار بالأسلحة النارية محلية الصنع.

وجرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية.

وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "م.ع" 37 سنة، مقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه فى القضية جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014 م " سرقة بالإكراه " والمراقب على ذمتها لمدة 5 سنوات تبدأ من 11/1/2020 وتنتهى فى 10/1/2025م والمحرر بشأن هروبه المحضر رقم 617 جنح المركز لسنة 2020 م، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " إيصال أمانة ."

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته الآتى: 6 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع هاتف محمول، وبمواجهته اقر بمضمون ما أسفر عنه الضبط والتحريات وحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، تم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية

تحرر عن ذلك المحضر رقم 101 جنح أ د ط مركز بنها لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق

يذكر أن الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، قد شن أمس الجمعة حملات مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 54994 حكم قضائى متنوع.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (23 قطعة سلاح نارى، بحوزة 20 متهم)، كالأتى "بندقية آلية، (7) بنادق خرطوش، طبنجة، (14) فرد محلى، (44) طلقة مختلفة الأعيرة، (194) قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (54994) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى، (174) حكم جناية، (16567) حكم حبس جزئى، (3130) حكم حبس مستأنف، (27442) حكم غرامة، (7681) حكم مخالفة.

ونجحت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات،في ضبط (103) قضية مخدرات بحوزة (110) متهم، ضُبط خلالها الآتى، "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 4,407 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 35,475 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 753 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 80 جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 125 جرام )، كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 15 جرام )، كمية من مخدر الفودو وزنت (750 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (220 جرام)، (2465) قرص مخدر".