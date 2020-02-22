ضبط صيدلى بحوزته أقراص مخدرة وأدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وتجارة السموم، وأسفرت عن ضبط صيدلى بحوزته أقراص مخدرة، بدائرة قسم شرطة أول الرمل أثناء استقلاله سيارة ملاكي تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط صيدلى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل – سبق إتهامه فى قضية مخدرات، حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول الرمل وبحوزته 20203 قرص مخدر مختلف الأنواع ، أدوية مجهولة المصدر ، هاتف محمول ، مبلغ مالى .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والأدوية مجهولة المصدر بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.