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ضبط شخص زور عقد إيجار محل وحصل بموجبه على قرض أحد البنوك بسوهاج

السبت، 22 فبراير 2020 01:55 م
ضبط شخص زور عقد إيجار محل وحصل بموجبه على قرض أحد البنوك بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بجنوب الصعيد من إلقاء القبض على أحد الأشخاص وذلك لقيامه بتزوير عقد محل والحصول بموجبه على قرض من أحد البنوك وتم ضبط جميع الأوراق التى تم إستخدامها فى أعمال التزوير.

ترجع الواقعة عقب تلقى العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة شرطة ثانٍ سوهاج)بتزوير عقد إيجار لأحد المحلات الكائنة بالعقار ملك الشاكى خلافاً للحقيقة، وتقديمه لبعض الجهات الحكومية، وقيامه بتوثيق ذلك العقد بالشهر العقارى وحصل بموجبه على سجل تجارى وبطاقة ضريبية، وتقدم بتلك الأوراق بحى غرب سوهاج، وتمكن من الحصول على قرض بقيمة 75 ألف جنيه من أحد البنوك بسوهاج، وقد أمكن الحصول على كافة الأوراق المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاءت عملية الضبط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية .

يذكر أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى بسوهاج بإشراف العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة والعقيد راشد سالم مفتش الإدارة، أسفرت عن إلقاء القبض على أشهر مستريح على مستوى المحافظة ويدعى "عاطف.أ"، وذلك عقب قيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين و850 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأراضى.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات من العميد صلاح صلاح أبوسحلى مدير الإدارة إلى اللواء حازم عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تقدم "أحمد . ع" أخصائى ترميم بإدارة ترميم الأثار المصرية بسوهاج و9 أخرين جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج ضد "عاطف.أ" والمقيم دائرة مركز سوهاج لقيامه بتلقى مبالغ مالية بلغت خمسة ملايين وثمان مائة وخمسون ألف جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.

 


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