ضبط تشكيلين عصابيين بالعبور والخانكة لترويج الأستروكس

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية تروج المخدرات بدائرتي قسم شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية والعبور تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة واسفرت الحملة عن ضبط أربعة تشكيلات عصابية بشبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية.

وشمل التشكيل الأول كل من: "ا.ا" 24 سنة، عاطل، و"م م" 30 سنة، عاطل، حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 340 جنيها وهاتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2817 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة .

والتشكيل الثاني وهما كل: "ا.ح" 36 سنة، و"م.ر" 24 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 175 جراما ومبلغ مالى 150 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 326 لسنة 2020م جنح قسم الخانكة.

والتشكيل الثالث كل من: "م.ه" 22 سنة، عاطل، و"م.خ" 22 سنة، عاطل حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 1800 جنيه وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1594 لسنة 2020م جنح قسم العبور .