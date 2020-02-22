سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين بالعبور والخانكة لترويج الأستروكس

السبت، 22 فبراير 2020 11:10 ص
ضبط تشكيلين عصابيين بالعبور والخانكة لترويج الأستروكس متهم - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث القليوبية من القبض علي أفراد تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة المتنوعة بدائرتي مركز الخانكة والعبور، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة والعبور بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة المتنوعة، أسفرتعن ضبط كل من: "ح.م" 27 سنة، عاطل، و"م.م" 25 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر تزن حوالي 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 750 جنيها و2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.
 
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2043 لسنة 2020م جنح مركز الخانكة.
 
وتم ضبط "م.ه"21 سنة، عاطل، و"ي.ع" 20 سنة، عاطل، مقيمان دائرة قسم العبور، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وسلاح أبيض كاترحال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة وملك الأول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1846 لسنة 2020م جنح قسم العبور،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
 
ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية تروج المخدرات بدائرتي قسم شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية والعبور تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
 

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة واسفرت الحملة عن ضبط أربعة  تشكيلات عصابية بشبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية.

وشمل التشكيل الأول كل من: "ا.ا" 24 سنة، عاطل، و"م م" 30 سنة، عاطل، حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 340 جنيها وهاتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2817 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة .

والتشكيل الثاني وهما كل: "ا.ح" 36 سنة، و"م.ر" 24 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 175 جراما ومبلغ مالى 150 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 326 لسنة 2020م جنح قسم الخانكة.

والتشكيل الثالث كل من: "م.ه" 22 سنة، عاطل، و"م.خ" 22 سنة، عاطل حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 1800 جنيه وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1594 لسنة 2020م جنح قسم العبور .

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

القليوبية

امن القليوببة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة